¿En qué consiste el “Plan C” de la Reforma Electoral de AMLO?

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, ante el freno que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existe un “Plan C” para su reforma electoral, la cual consiste en “el voto del pueblo”.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y -si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo- (...) hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo”, afirmó el mandatario. Cuestionado sobre en qué consta, el mandatario dijo: “Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.

“Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 2018. Fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras (...). Hay un auténtico Estado de derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México… ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente?”, añadió.

Morena respalda Plan C de AMLO: Mario Delgado

Para el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el “Plan C” del presidente López Obrador servirá para demostrar que “la Cuarta Transformación tienen mucho pueblo”.

“Es claro que la derecha no quiere que haya austeridad en el Instituto Nacional Electoral (INE), que quiere que sigan los excesos y privilegios financiados con recursos públicos, recursos que son del pueblo. Pero la gente está más despierta que nunca y sabe que votar por el bloque conservador es avalar esas viejas prácticas. Por eso en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo en 2024, ni un voto a la derecha para que siga la Transformación”, sostuvo.

3 preguntas con

Maribel Flores, directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

P: El presidente afirmó que hay un “Plan C” electoral, ¿Cómo podemos entender estas declaraciones?

Venimos de un proceso complejo porque en los meses recientes hemos hablado del “Plan A”, del “Plan B” y ahora del “Plan C” en materia electoral, justamente de cara a las elecciones de 2024.

¿Qué es lo que sucede con estas recientes declaraciones? Se está advirtiendo una última alternativa, digámoslo así, de cara a los próximos meses, porque estamos prácticamente a poco más de 10 meses del proceso electoral, que también es complejo porque habría que esperar estas definiciones del “Plan B”.

Se estaría aperturando un proceso electoral con ciertas indefiniciones, incertidumbre y falta de certeza respecto al desarrollo de la próxima jornada electoral, que vale decir también que es la más grande de la historia política del país.

Me parece que, evidentemente, la decisión fundamental de la vida política del país, sin duda recae en el voto de las y los ciudadanos que tomaron una decisión el día de la elección, sin embargo considero que en los últimos -por lo menos- 30 años de la vida democrática de nuestro país han habido avances sustantivos, justamente en la conformación de un órgano público autónomo, ciudadano, donde se ha fortalecido de manera muy importante el sistema electoral. Precisamente hemos ganado en materia democrática la incertidumbre de saber quién va a ganar una elección, hemos tenido reglas y hemos tenido un árbitro electoral que ha garantizado la transición pacífica institucional y cierta de una renovación de gobierno.

El que estemos hablando de un posible “Plan C”, donde pueda caber duda o haya incertidumbre respecto a la estabilidad que esta institucionalidad nos tiene que dar en materia electoral, me parece preocupante porque justamente el gran avance que tiene nuestro sistema democrático en México es en materia electoral.

A mí me parece que eso no le corresponde a ninguno de los tres poderes, por eso justamente el Instituto Nacional Electoral es un órgano público autónomo. ¿Qué significa esto? Que no depende ni de la voluntad, ni de la decisión, ni tampoco de la proyección de ninguno de los tres poderes. Es fundamental que haya autonomía y que haya posibilidad de que -efectivamente- sea la ciudadanía la que propiamente organice el proceso electoral y no solo vaya a votar. Yo creo que no deberíamos dar un paso atrás en ese sentido. Me parece preocupante que siquiera pueda caber la duda o que pudiera haber injerencia de alguno de los tres poderes.

P: Han existido polémicas entorno a la elección de los próximos consejeros electorales y sus posibles afinidades políticas. ¿Cómo ve esta situación?

Creo que hemos estado en medio de múltiples declaraciones y confrontaciones, en una situación compleja y polarizada.

Vemos un proceso complejo y, hoy por hoy, también vemos definiciones importantes, que no solamente tienen que ver con el Consejo General del INE, sino que también estamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Yo creo que aquí lo más grave sería que limitáramos, o que se ciñera la discusión, por un aspecto ideológico o partidista. Más bien, creo que tenemos que enfocarnos desde el punto de vista institucional, a una definición -insisto- técnica, de experiencia, de conocimiento, de propiedad para poder identificar los mejores perfiles que ocupen las posiciones, tanto de un órgano publico fundamental como es el INAI y también por supuesto en materia electoral.

Creo que, ahí, la gran responsabilidad que tienen las y los representantes políticos es esa, porque es su responsabilidad, es su facultad. Me parece que, lo que no debe prevalecer, es un ambiente de polarización, de división y de confrontación política.

P: ¿En qué aspectos de esta discusión tienen que poner atención nuestros lectores pues rumbo a las próximas semanas?

Tenemos que poner atención, definitivamente, en las instituciones. En una democracia, más allá de la persona que ocupa un cargo -porque, por supuesto, esto es temporal, el poder público se renueva periódicamente-, yo les recomendaría a las y los lectores que pongan especial atención en el desempeño de los representantes, de los funcionarios y funcionarias, de las instituciones encargadas.

Es muy importante que nosotros pongamos atención en los diseños institucionales, en cómo es que las instituciones están organizadas y facultadas para operar de cierta forma y qué necesitan resolver para que funcione nuestro sistema político.

México es un país conformado por instituciones. Por eso los poderes tienen facultades específicas y yo recomendaría que prestemos especial atención, insisto, a las facultades que va a ejercer el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero no hay que perder de vista la importancia de dos órganos públicos elementales para el funcionamiento de la democracia, que son el INE y el INAI.