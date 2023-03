AMLO considera “un churro” la película “¡Qué viva México”

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la película “¡Que viva México!”, de Luis Estrada, es “un churro en contra nuestra”, al cual consideró que le irá bien en taquilla.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que no ha visto la película pero definió que es una película de “cineastas buena onditas, progres buena onditas”.

“Es para consumo de los conservadores y les va a ir bien. Tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi… Porque no soy yo muy aficionado al cine. Lo lamento, porque es algo excepcional, es arte, es buen gusto, pero quizá porque en la realidad que vivo ya no me hace falta más drama y es muy rica mi realidad, mi experiencia”, añadió el mandatario.

“Una de las últimas películas que vi de este director fue ‘El Infierno’ y me pareció clasista y racista, porque hay una escena en donde manda uno de los capos a buscar a los asesinos más desalmados, a sicarios y resulta que los que llegan son indígenas”, dijo.

López Obrador señaló que eso es abominable, ya que es no conocer la realidad de los pueblos indígenas.

“Pero va a tener mucho éxito. Son como los libros que escribe este Martín Moreno, que vende muchísimo porque tiene una clientela de clase media conservadora ávida de ese tipo de contenidos. Si tengo oportunidad, la voy a ver”.

Damián Alcázar, el actor más consecuente: AMLO

El presidente dedicó algunas palabras a Damián Alcázar, protagonista de “El Infierno”, “La Ley de Herodes”, “Un Mundo Maravilloso”, “La Dictadura Perfecta” y ahora “¡Qué viva México!”, todos filmes de Luis Estrada.

“Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás ahí son así, progres buena ondita. Hay varios actores, ¿no?, Ochoa, ese; la compañera actriz Dolores Heredia. En su tiempo, cuando estaba en activo, me refiero en la actividad política, María Rojo nos ayudó en momentos difíciles”, añadió.

“Pero este director falsea la realidad, o sea, para quedar bien con los conservadores. Y les va a ir bien, les va a ir bien, nada más que pues ya enseñaron el cobre, ¿no?, eso es algo que está sucediendo con nuestro movimiento, que ya no hay justo medio. Como decía Juan Álvarez, y lo repito, esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, entonces ya no se puede, ya es: o con el pueblo y la transformación, con la verdadera democracia, o con la oligarquía, con los clasistas, los racistas, y corruptos”, concluyó.