Descarta AMLO renuncias por tragedia migratoria en Ciudad Juárez hasta dictamen de FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya sus investigaciones cuando se analizará la posibilidad de separar de su cargo a funcionarios públicos, una vez se hayan fincado responsabilidades.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, renuncie tras el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó a 39 migrantes muertos, quienes estaban encerrados en celdas, López Obrador respondió: “Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes”.

El presidente también respondió sobre reportes de que la empresa privada Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), encargada de la seguridad del recinto, está vinculada a Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua. “Para eso va a ser la conferencia de las 3:00 de la tarde. Ayer se informó de que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya creo que hoy a las 3:00 de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos”, añadió el mandatario.

“Yo lo que reitero, primero, es mi pésame a los familiares —es un asunto muy doloroso, mucho, mucho muy triste— a los familiares de los migrantes de países hermanos, primero eso. Y, lo segundo, decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables”, comentó el presidente.

López Obrador mencionó una llamada telefónica con Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en la que le pidió: “Que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”.

Finalmente, el presidente afirmó que no respondería más detalles sobre el caso. “No quiero yo meterme porque como está abierta la investigación no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse por estar adelantando información nosotros”.