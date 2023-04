¿Por qué AMLO no tuvo ‘mañanera’ este jueves y viernes si no son días feriados?

Este Jueves y Viernes Santos no habrá conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tomará ambos días, a pesar de que no son días de descanso obligatorio reconocidos en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

“Se me hace muy injusto —quizá no sea la palabra, pero sí algo parecido— que no les diga que el jueves y el viernes no va a haber conferencia. Se los aviso, por si tienen ustedes algún plan de ir a ver familiares a sus estados, a otros estados, a otras entidades, que sepan, nada más vamos a estar hasta mañana”, explicó el mandatario el pasado martes a los periodistas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En diciembre pasado, López Obrador superó las mil conferencias de prensa desde Palacio Nacional. De acuerdo con la Vocería de Presidencia y Comunicación Social, entre las fechas que el presidente no ha realizado conferencias son los Jueves y Viernes Santos de 2019, 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en el año 2020 -primero de la pandemia de Covid-19- sí hubo conferencias de prensa, a pesar del confinamiento.

9 de abril de 2020 (Jueves Santo) “Tenemos todo el plan para enfrentar situaciones críticas, afirma presidente”

10 de abril (Viernes Santo) “Presidente fortalece preparación de México ante COVID-19″

De acuerdo con su agenda oficial, el presidente López Obrador reanudará sus actividades públicas el lunes 10 de abril.