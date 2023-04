AMLO debe de ver espionaje de EU a narcos como una oportunidad y no como un ataque: especialistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una “intromisión abusiva y prepotente”la filtración de los agentes de la DEA al interior de la organización denominada Los Chapitos, conformada por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador respondió: “Fue una intromisión abusiva, prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? No se puede estar utilizando actos de espionaje”, comentó.

El mandatario agregó que, seguramente, Estados Unidos hizo esta operación de filtración sin autorización de México

López Obrador dijo que México “puede compartir información”, pero que las instancias correspondientes son la Marina, el Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), ya que pueden realizar este tipo de intervenciones y que no puede haber agentes extranjeros en el país.

“Que no se malinterprete, ya no es el tiempo de Calderón que se definían los programas en EU y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno de EU (…) Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente, ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de EU”, mencionó.

Al ser cuestionado si habrá algún reclamo de su gobierno contra el país vecino, López Obrador respondió que no, pero que en su momento hablará con autoridades de Estados Unidos para establecer cuáles serán las condiciones de trabajo de colaboración.

Sobre la presencia de las agencias de seguridad estadounidenses en México, mencionó que va a haber cooperación, pero es necesario ponerse de acuerdo porque “no es de que van a entrar como lo hacían antes”.

Según el Presidente, no se puede confiar ciegamente en los agentes de la DEA porque algunos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia. Además, se han atrevido a filtrar incluso información de las dependencias mexicanas, acusando una división entre el Ejército y la Marina.

“Son rémoras, son malas costumbres, es que fueron muchos años de subordinación y la culpa no es solo de los gobiernos estadunidenses”, comentó.

El pasado viernes, durante el anuncio de mayores medidas en contra del Cártel de Sinaloa para enfrentar la crisis de fentanilo, la titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, afirmó que esa agencia se infiltró durante el último año y medio a la organización delictiva del Cártel de Sinaloa y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como Los Chapitos.

3 preguntas con

Norma Soto Castañeda, especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

P: ¿Cómo están las relaciones en materia de de seguridad entre México y Estados Unidos?

Hay que partir del hecho de que México está enfrentando, hoy más que en cualquier época de la historia de la nación, un problema muy grave de inseguridad. Las medidas que se han aplicado no han sido la suficientes porque, todos los días, vemos muertos en cualquier estado de la República y gran cantidad de secuestros. Los grupos subversivos inclusive suben vídeos donde están armados, controlando diversas situaciones. Entonces, eso hace ver que México no está desarrollando una buena política en torno a lo que es la seguridad.

Este problema de inseguridad, por lógica, impacta en los Estados Unidos porque también han sido afectados ciudadanos norteamericanos en nuestro territorio. Esto hace que se tomen decisiones rápidas en torno a ello. Si bien es cierto se han establecido parámetros de cooperación entre las dos naciones, México y Estados Unidos no han sido lo suficiente para poder solucionar el problema y es cierto.

Siento que aquí, lo que le falta a México, es un mejor encuentro con los Estados Unidos y establecer directrices claras, precisas y concretas que permitan delimitar las acciones de los Estados Unidos en nuestro propio territorio para control de inseguridad. Pero que todo quede bien claro, en un documento. Eso le ha faltado a la nación mexicana.

Nos ha faltado llegar a un documento fuerte y claro que establezca esta disposición y tenemos que reconocer que México necesita apoyo y cooperación en materia de seguridad, ya de carácter internacional, porque las políticas nacionales pues no han sido la suficientes para solucionar el problema.

P: Esto ocurre a semanas de que representantes del Partido Republicano pidan reconocer a los cárteles como organizaciones terroristas y tras llamados a que el Ejército de Estados Unidos intervenga contra tales organizaciones, aunque se dice que esto es con fines electorales. ¿Esta intervención de la DEA a los Chapitos podría sería un preámbulo a esos escenarios?

Tanto en México, como en Estados Unidos, está el proceso de las elecciones. Entonces, tienen esta doble finalidad: hacer promoción en torno a lo que va a hacer en materia de seguridad, porque es un tema de suma importancia en todas las épocas, entonces están aprovechando lo que es la coyuntura. Si bien es cierto, están haciendo están haciendo esta petición de que los cárteles sean registrados como grupos fuertes a nivel internacional, para poder generar esta intervención, la decisión de hacer esta apreciación es porque en México han ido creciendo estos grupos y nos hemos dado cuenta como han ido avanzando en todo el territorio y nacional y pues si hay lugares prácticamente controlados por narcotraficantes.

Eso hace que el turismo se haya también relegado. Es necesario tener un diálogo fuerte, donde quede estipulado las acciones de cooperación y de ayuda entre ambos gobiernos para evitar posibles problemas en el futuro.

Estados Unidos está viendo que las estrategias que ha aplicado México no han sido la suficientes. Por eso, este llamado a hacer algo conjunto. Yo pensaría que el presidente AMLO podría aprovechar esta coyuntura y esta disposición de querer ayudar para sacar mayores ventajas para nosotros en torno a este problema, pero bien planeado bien pensado con una estructura muy clara que coadyuve a que ambas naciones puedan estar bien. Siento que el presidente lo debe de ver más como una oportunidad y no tanto como un ataque .

P: ¿Qué aspectos son necesarios para fortalecer el diálogo en seguridad entre México y Estados Unidos?

La confianza ha estado presente siempre y creo que la labor del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar ha sido muy viable por todas las disposiciones. Lo hemos visto frecuentemente en Palacio Nacional viendo de qué manera puede haber mejores vínculos para las dos naciones.

¿Cuáles serían los puntos que se tendrían que tratar? Primero, la jurisdicción. Hasta qué parte, o quiénes, pueden intervenir en territorio nacional por parte de los Estados Unidos, sin que ello ocasione problemas de violación a la soberanía o que pasen sobre la autoridad mexicana. Un primer punto sería establecer los límites de lo que sería la intervención.

Segundo, los tiempos de las acciones que se van a estar desarrollando. Analizar si van a empezar por determinados estados y definir que la seguridad conjunta, en la parte fronteriza, pueda estar también clara en tiempos, espacios, fechas, condiciones y eso esté bien delimitado.

Un tercer punto puede ser la revisión de las mercancías, tanto de la parte mexicana, como de parte de Estados Unidos. Que sea sumamente exhaustiva, con observadores tanto mexicanos como norteamericanos y eso generaría una cuestión imparcial: observadores norteamericanos que estén en territorio mexicano y observadores mexicanos en territorio norteamericano. En este punto se estarían cuidando los dos países.

En un cuarto punto, se tendría que hacer una revisión periódica de los alcances que se está teniendo la estrategia y lo que estamos desarrollando. Y si no, volver a replantearlo para seguir avanzando de otra manera. En esas retroalimentaciones que se pudiesen dar se podría llegar a mejores condiciones para que esto pueda tener éxito.