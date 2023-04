Tercer contagio de Covid de AMLO encendió alertas, por estas enfermedades que padece

El rumor de un supuesto desmayo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) circuló este domingo, y luego se confirmó que el malestar del mandatario se debió a un contagio de Covid-19, por el que se vio obligado a suspender su gira de supervisión del tren maya y tendrá que guardar reposo.

En la confirmación de su tercer contagio de Covid, el presidente aseguró que su corazón se encuentra al 100, pero se perderá el festejo por los 16 años de su hijo Jesús Ernesto.

Aunque la salud del presidente está vigilada por médicos militares y él asegura sentirse bien, el anuncio de su contagio encendió las alarmas debido a que ya tiene 69 años y por los diversos padecimientos o enfermedades que tiene.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

En septiembre de 2022, derivado del ciberataque más grande de la historia del Gobierno de México, se revelaron detalles de la salud del presidente López Obrador, lo que lo obligó a confirmar en su conferencia matutina que sí estaba enfermo.

Tras el hackeo del grupo llamado “Guacamayas”, se dio a conocer que AMLO fue trasladado de emergencia en varias ocasiones desde Palenque, Chiapas, al Hospital General Militar de la Ciudad de México por supuestos problemas cardiacos como angina inestable de alto riesgo.

Al respecto, el presidente confirmó que esa información era cierta, y que se encuentra enfermo, aunque resaltó —en ese momento— que se sentía bien, ya que lleva un estilo de vida saludable.

Entre las enfermedades que confirmó está la angina de pecho, hipertensión, hipotiroidismo y gota, pero ¿qué tan graves son?

Angina inestable de alto riesgo

Según información del portal médico Medline Plus, la angina inestable de alto riesgo es un padecimiento en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre ni oxígeno, lo que puede llevar a un ataque cardíaco, comenzando con molestias en el pecho causadas por el poco flujo de glóbulos rojos en los vasos sanguíneos del músculo cardiaco.

La causa más común de esta enfermedad es la ateroesclerosis coronaria, una acumulación de material graso que se genera a lo largo de las paredes de las arterias, provocando que estas se vuelvan menos flexibles y se estrechen, lo que provoca el poco flujo sanguíneo al corazón y los dolores en el pecho.

Hipertensión

Su otro padecimiento de cuidado es la hipertensión arterial, la cual es una enfermedad crónica que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta enfermedad pueden aumentar la presión arterial, subir los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, dificultando que la sangre fluya por el organismo, sobre todo si se padece además de sobrepeso y obesidad.

AMLO aseguró que esta es la enfermedad que más le preocupa y por eso realiza ejercicio como cardio. De hecho en varias ocasiones ha difundido videos mientras hace ejercicio, como cuando se entrenaba para la marcha del Ángel al Zócalo.

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales y esta enfermedad puede no tener síntomas en las primeras etapas, sin embargo, con el tiempo un hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud como alguna otra enfermedad cardíaca, según información de Mayo Clinic.

Para controlar esta afección se requiere de un tratamiento con hormona tiroidea sintética con la dosis adecuada que el médico le asigne a cada persona que padezca esta enfermedad.

Gota

La gota es producida por el depósito de cristales microscópicos de ácido úrico en las articulaciones, que causan una inflamación muy dolorosa debido a que estas “piedras” forman cúmulos que se pueden palpar o se depositan en los riñones, provocando alteraciones en la función de estos órganos, de acuerdo con información de Monitor de Reputación Sanitaria.