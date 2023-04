Reaparece AMLO para frenar especulaciones y reconoce ‘desmayo transitorio’ por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en sus redes sociales este miércoles luego de que el 23 de abril anunciara que se contagió por tercera vez de Covid-19, lo que dio paso a diversas especulaciones sobre su estado de salud, ya que versiones periodísticas afirmaron que el mandatario sufrió un infarto cuando estaba en la península de Yucatán.

López Obrador afirmó que está bien de salud y agradeció las muestras de solidaridad que se manifestaron estos días, incluso de quienes considera sus adversarios políticos, como el expresamente Felipe Calderón.

¿Qué le pasó a AMLO?

El presidente reconoció que ha existido especulación sobre su estado de salud y culpó a sus adversarios de tener “mucha imaginación”.

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de Salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien”, dijo el mandatario.

López Obrador afirmó que se le complicó el Covid-19 por la gira que hizo el fin de semana. “Me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis, porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, y con otros servidores públicos, como que me quedé dormido, fue una especie de báguido -hablando coloquialmente- y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron”.

El presidente contó, con humor, que no se dejó atender conforme el protocolo lo establecía, pues los médicos querían recostarlo en una camilla, algo que él rechazó. “No perdí el conocimiento, sí tuve esa situacion de desmayo transitorio por la baja de presión. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, le pidieron instrucciones al general Secretario y él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran, pero yo no acepté. Los charolié, y les dije ‘Él es el general secretario pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender’”.

Finalmente, sí fue trasladado en una ambulancia aérea desde Mérida a la Ciudad de México, pero siempre estuvo consciente.

“Afortunadamente no pasó a mayores. No hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada”, detalló el mandatario.

“Llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, empezaron las especulaciones, porque mis adversarios tienen mucha imaginación”, dijo AMLO, para citar después “Es como para decirles ahora ‘El muerto que vos mataís, goza de cabal salud’, porque han dicho muchísimas cosas, que me dio un derrame cerebral, que aquí en Palacio están médicos especialistas en cardiología del Hospital Militar. Estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días, de dos discursos, el 1 de primero, el día del trabajo y el del 5 de mayo en Puebla, con motivo de la Batalla de Puebla”.

El presidente respondió que se encuentra trabajando y revisando temas de toda índole. “En fin, vamos bien, estamos bien y de buenas”.