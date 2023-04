¡Llegó la cigüeña! Geraldine Ponce se convierte en mamá

La presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, compartió este viernes -a través de redes sociales- que ya nació su primogénita María.

“Les presento a María ❤️. Mucha gente ya quería conocerte, mi niña hermosa, en especial tu mami que te ama mucho!!!”, publicó en Instagram.

La alcaldesa de Tepic -y exdiputada federal de la LXIV Legislatura- sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su embarazo el 28 de diciembre, también conocido como “Día de los Inocentes”, fecha en la que es tradicional anunciar mentiras como parte de las inocentadas.

A través de redes sociales Ponce documentó cada momento de su embarazo. “He disfrutado mucho de esta etapa, me ha permitido seguir haciendo casi de todo. Hasta el momento, no me he sentido nerviosa por la llegada de María, quizás sea porque me he informado mucho, me he cuidado y seguido las recomendaciones del médico y me he preparado mental y emocionalmente con esto que ya deseaba”, comentó el pasado 15 de abril.

“Para quienes me han preguntado: el convertirme en madre no cambiará mis objetivos ni mis ganas de transformar Tepic. Las mujeres podemos llevar varios roles en nuestras vidas y ser lo que queramos ser. Tendré una niña que le tocará una madre que la llevará con ella a todos lados posibles y que, poco a poco, aprenderá del servicio a una ciudad y a los demás”, añadió.

Uno de los últimos eventos públicos masivos a los que asistió fue la conmemoración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, en el Zócalo capitalino.

Hasta el momento no se ha informado si tomará licencia por maternidad o se reincorporará inmediatamente a sus actividades.