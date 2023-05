AMLO pide investigar cargamento de fentanilo; salió de China y que pasó por Corea del Sur

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, realizada en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el fentanilo no se produce en México, sino en Asia, continente del que partió un contenedor decomisado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que contenía químicos precursores para la elaboración del fentanilo.

El barco salió originalmente de territorio chino, pero hizo una escala en Corea del Sur, por lo que el mandatario mexicano dijo que pedirá a los líderes de ambas naciones trabajar en conjunto para esclarecer lo ocurrido.

“Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de China al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se hizo todo el análisis”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que de “manera muy respetuosa”, enviarán el análisis que realizó la Secretaría de Marina al gobierno de Xi Jinping para tratar de reducir el tráfico de estos productos químicos.

“Vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos, y si es posible, que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó”, señaló el mandatario.

Hace unas semanas, López Obrador tuvo diferencias con el gobierno de China, ya que -tras una reunión con legisladores republicanos de Estados Unidos- envió una carta dirigida a Xi Jinping para pedirle su colaboración en el combate al fentanilo proveniente del gigante asiático. En respuesta, el gobierno de China dijo que México jamás le ha notificado este tipo de acciones, y negó que el fentanilo se produzca en su país.

“Ellos contestaron que no exportaban fentanilo, que no tenían registro y que si nosotros podíamos ayudarles a probar que llegaba fentanilo de China, ya tenemos las pruebas”, dijo AMLO.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, explicó que el cargamento detectado contenía 600 bultos con “una cosa que le llaman resina de combustibles” de aproximadamente 34-35 kilos cada uno.

“El laboratorio que tenemos, de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la Aduana y el laboratorio de Cofepris (...) esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo porque es algo muy serio, y ayer, precisamente, viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros, y elemento de Cofepris volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas”, señaló Ojeda Durán.

El funcionario precisó que el barco salió de la ciudad de Qingdao, China, y pasó posteriormente por Busan, Corea del Sur.

“Vamos a enviar una carta al presidente de China con esta información, de manera muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores, o tener cargos, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto, y además que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos, como los medios de comunicación de Estados Unidos, son mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos”, concluyó AMLO.