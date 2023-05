Tras fallo de la SCJN, Adán Augusto propone el Plan C

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que se cometieron diversas violaciones en el proceso legislativo durante su aprobación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que se tendrá que implementara el Plan C ahora en las urnas, que consiste en que no se vote por ningún candidato de la oposición en las próximas elecciones del 2024

Tras conocerse la resolución del Máximo Tribunal de la Nación, el titular de la Segob a través de su cuenta de Twitter arremetió contra la decisión de los ministros y a quienes señaló por no representar los intereses del pueblo.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por representantes populares. No ha de otra: Plan C en las urnas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte desecho la reforma de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La parte impugnada de la reforma electoral redifiniá el concepto de propaganda para que los funcionarios pudieran pronunciarse durante las campañas electorales, algo que está prohibido por la veda electoral.

Adán Augusto retomó la frase usada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que pidió abiertamente votar en contra del bloque conservador:

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo... Pues que no se votó por el bloque conservador, para que siga la transformación: ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C y ya lo aplicamos en el 18″, expresó el presidente de la República en su conferencia mañanera del 27 de marzo.