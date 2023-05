Decisión de la Suprema Corte respecto a Plan B provoca elogios y críticas

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la reforma electoral, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar y en redes sociales elogiaron y condenaron a los ministros que votaron en contra de la aprobación de los legisladores ala considerar que hubo violaciones graves al proceso.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que los ministros decidieron proteger interese particulares sobre la confianza en las instituciones, por lo que dijo que será necesario un “plan C”.

“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”.

El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.



Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares.



No hay de otra: Plan C en las urnas. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó la autonomía de la SCJN para votar en contra de la reforma.

“En un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la @SCJN (por 9 votos) determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte”.

En un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la @SCJN (por 9 votos) determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 8, 2023

Citlalli Hernández, secretaria de Morena, criticó que los ministros no discutieron el fondo el contenido de las reformas y solo se centraron en el proceso de votación. Además, dijo que si los legisladores de oposición van a llevar todo a la corte, ya no se vote por ellos.

“El Ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán y le acompañó el voto de 8 Ministros más de la @SCJN. No discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo. Los promoventes fueron diputados del MCPRIAN. Si no quieren legislar y van a llevar todo a la corte, que ya no se les vote como legisladores”.

Declararon inconstitucional la primera parte del Plan B: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.



El Ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán y le acompañó el voto de 8 Ministros más de la @SCJN.



No discutieron de fondo el… pic.twitter.com/8W0ruDfaag — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 8, 2023

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que anular la primera parte del “plan B” atenta contra la división de poderes, ya que lo aprobado por los legisladores respondía a una petición popular y no a los intereses de una minoría.

“La anulación de la primera parte del Plan B de la #ReformaElectoral es un claro atentado contra la división de poderes. Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma respondía al clamor de la gente de vivir en una auténtica democracia, sin despilfarro; no a los intereses de una minoría. Desafortunada hoy la decisión de algunos ministros de la @SCJN”.

La anulación de la primera parte del Plan B de la #ReformaElectoral es un claro atentado contra la división de poderes. Las y los legisladores que, por mayoría y después de un intenso trabajo legislativo, aprobaron esas reformas, son representantes populares y esta reforma… — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2023

En contraste, Santiago Creel, diputado federal del PAN, celebró que los ministros invalidaran la primera parte de la reforma porque no se respetó el proceso legislativo.

“Condeno las presiones y amenazas que padecieron los Ministros durante este proceso. También repruebo el comunicado de la Consejería Jurídica del @GobiernoMX que denota el desconocimiento o el desprecio del orden constitucional del país. Cualquier imposición del partido en el gobierno debe desaparecer para dar paso a una democracia donde se respete la pluralidad y se escuchen todas las voces”.

Celebro que la @SCJN haya analizado la acción de inconstitucionalidad que se presentó sobre el Plan B del Presidente y su partido, y que hayan invalidado su primera parte porque el proceso legislativo no fue el que marca la Constitución.



En México, en el Poder Legislativo debe… pic.twitter.com/nnNN1167Bv — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 8, 2023

En el mismo sentido se manifestó al senadora Xóchitl Gálvez: “¡Hay Corte! Celebro la decisión de la @SCJN de invalidar la primera parte del “#PlanB” de reforma electoral que ilegalmente aprobó Morena en el Congreso. Aplaudo la valentía de las y los ministros que hicieron valer la Constitución”.

¡Hay Corte!



Celebro la decisión de la @SCJN de invalidar la primera parte del “#PlanB” de reforma electoral que ilegalmente aprobó Morena en el Congreso.



Aplaudo la valentía de las y los ministros que hicieron valer la Constitución. https://t.co/6mAoHaaxNq — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 8, 2023

A ella la secundó su compañera de bancada, Kenia López: “¡Tómala @lopezobrador_ ! Tenga para que aprenda. La Constitución NO SE TOCA, la DEMOCRACIA NO SE TOCA. El Plan B irresponsable se va a la basura de la historia como se irá este gobierno CORRUPTO. Gracias a la SCJN y a los Ministros valientes! Tenemos instituciones”.