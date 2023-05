Ricardo Monreal ha decidido mantenerse en Morena y continuar con el cambio de régimen

El senador Ricardo Monreal afirmó que ha decidido mantenerse en Morena y continuar con el cambio de régimen y con el proceso de transformación que vive el país y que nunca se confrontaría con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un mensaje que emitió por su cuenta de Twitter, el senador de Morena, resalto que “no hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personas, hay definición y hay una posición que he decidido mantener. Soy fundador del movimiento y he estado en él, más de la mitad de mi vida política”, expresó.

Monreal Ávila dijo que no será instrumento de división dentro del partido, “prefiero no participar, que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento. Siempre he definido la razón y la independencia, y legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país”, subrayó.

Ricardo Monreal. Es una de las "corcholatas" de Morena a la presidencia de la República. (Cuartoscuro) (Presidencia)

Mencionó que, en su trayecto, se ha sometido a las normas internas de Morena, aunque estas no son claras, y que, sin caer en ingenuidad, ve una cancha dispareja en al proceso de sucesión, por el uso de recursos ilimitados, lo cual se puede convertir en “insulto y grosería”, además de que contradice la filosofía y los principios fundamentales del movimiento.

“He luchado dentro del movimiento y seguiré luchando dentro del movimiento” — Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal, coordinador de la JUCOPO, encabezó la presentación de su proyecto "Reconciliación México" en la Arena Mexico. (Foto: Cuartoscuro).

El político zacatecano insistió en que luchara a la buena para ser el candidato presidencial de su partido en 2024 “quiero ganar a la buena; porque quiero que ustedes se den cuenta de que soy el más preparado y el mejor”.

Comentó que esperara a que concluya los procesos electorales en Coahuila y el Estados de México, a fin de no generar condiciones de confrontación entre quienes aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político morenista resaltó que, lleva cerca de 27 años acompañando la lucha a López Obrador, por la transformación de las instituciones de México y por el cambio de régimen, que nunca se confrontaría con el presidente de la República.