México advirtió a EU que no aceptará más de mil migrantes por día: Ebrard

Ante el fin del llamado Título 42, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que México le ha informado a Estados Unidos que no podrá admitir y no aceptaría más de mil migrantes por día.

En Palacio Nacional, el canciller reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir a más de esa cantidad de migrantes y “ni lo aceptaríamos”.

No dejes de leer: INM ya no otorgará permisos para tránsito de migrantes en México

”México les ha hecho saber que en ningún caso recibiremos más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad, ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente no desde ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos”, declaró.

“¿Prevé que pueda incrementarse?, se le preguntó, a lo que insistió en que “nosotros no vamos a admitir más de mil al día, como era desde marzo de 2020. Esa fue la cifra que se fijó, no la vamos a aumentar”, respondió.

En conferencia de prensa, el titular de la política exterior señaló que México no coincide con el Título 42 ni con el 8, ni con el programa de Tercer País Seguro.

”Nuestro país es en el sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos”, expresó.