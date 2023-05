IFT otro organismo autónomo incompleto por falta de comisionados

Desde el 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no cuenta con tres comisionados para operar.

En un principió no se descartó la posibilidad de que el Senado de la República convocara a un periodo extraordinario para concretar la designación 17 funcionarios pendientes, de las cuales, nueve le corresponde a esta cámara, ocho restantes sigue en espera que que el Ejecutivo envíe sus propuestas al Senado.

Entre las designaciones por designar se encuentran los tres comisionados del INAI, 47 magistrados regionales y locales del TEPJF, consejeros, vocales, y tres comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT vive una situación similar al INAI, no cuenta con su Pleno completo, por lo tanto no puede resolver distintos temas de interés para el sector de las telecomunicaciones en el país. El artículo 28 de la Constitución establece que el Pleno del órgano de gobierno del IFT, debe estar integrado por siete comisionados, incluyendo al presidente; actualmente hay tres sillas vacías en el Instituto.

#ComunicadoIFT El Comisionado Javier Juárez Mojica @juarezmojica, asume la presidencia del @IFT_MX , en suplencia por vacancia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.https://t.co/TniUtyfaGr pic.twitter.com/rSCw4MXyAb — IFT (@IFT_MX) March 1, 2022

Después de dos años de limitaciones funcionales para tener incompleto su pleno de comisionados, el IFT interpuso una controversia constitucional, en 2022, por la omisión de la Presidencia de la República de proponer al Senado las comisionadas para cubrir las tres vacantes.

En febrero de 2020, cuando Gabriel Contreras concluyó su periodo para que el que fue designado como comisionado del IFT, un año después le siguió el término del mandato de Mario Fromow. En febrero de 2022, el instituto acumulo su tercera silla vacía sin relevo, con la salida del comisionado Adolfo Cuevas.

En la actualidad, el IFT opera con solo cuatro comisionados de siete integrantes, de forma interina por el comisionado Javier Juárez Mojica, quien funge como presidente del organismo, el comisionado Arturo Robles Rovalo, el comisionado Sóstenes Díaz González y el comisionado Ramiro Camacho Castillo.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que “solo se ha avanzado en los nombramientos que tiene la bendición política de la Presidencia de la República. Cuando los funcionarios nombrados son cercanos al presidente, los órganos, que unos días antes eran controversiales, se convierten en órganos aliados y toda tensión política desaparece”.

Mencionó que el Poder Judicial tiene la facultad para hacer el nombramiento, pero la salida política para el gobierno es muy sencilla: “Si no hay consenso con la oposición, no pueden forzar los nombramientos. Bajo este argumento, no habrá consecuencia alguna para los legisladores. Ni siquiera en las urnas”, resaltó el director de Transparencia Mexicana en entrevista con medios.

⚠️⚠️⚠️ @observatel promueve amparo vs @lopezobrador_ por su omisión en nombrar comisionadas y comisionados en @IFT_MX y @cofecemx . Ambos organismos tienen solo 4 de 7 comisionados. Aquí comunicado con el detalle. Bravo @Micheltaf ! https://t.co/qlt5rbtpOH — Irene Levy (@soyirenelevy) March 1, 2022

Temas pendientes en Telecomunicaciones

El IFT es el órgano encargado de regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones. En este 2023, son varias temas pendientes que se tendrán que analizar y vota para impulsar el dinamismo sectorial y la gestación de competencia efectiva en este sector.

Nuevas medida de regulación asimétrica aplicables al AEP-T (América Móvil)

(América Móvil) La licitación de frecuencia de espectro radioeléctric o para la oferta de servicios de nueva generación G5, que habrá de dotar de espectro radioeléctrico para desplegar redes de nueva generación

o para la oferta de servicios de nueva generación que habrá de dotar de espectro radioeléctrico para desplegar redes de nueva generación La creación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII), el cual tiene como objetivo contar con información que permitirá el fomento del despliegue y la compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.

IFT modificó sus estatutos

En febrero de 2022, en su IV sesión ordinaria, el Pleno del IFT aprobó modificar los artículos que prevén el quórum necesario para que el órgano de gobierno del Instituto sesione válidamente. Tuvo cono objetivo evitar la paralización del instituto en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

Con esta modificación, los tres comisionados pueden comenzar una sesión del Pleno válidamente, así como convocar a sesiones extraordinarias. Dicha modificación se realizó como una solución obligada por las circunstancias derivadas de la falta de nombramientos de comisionados para que formen parte del Pleno del instituto.