MC no va con alianzas que solo buscan el poder y mantener sus privilegios: Juan Zavala

El proceso electoral 2024 está a la vuelta de esquina, Movimiento Ciudadano reiteró que no ira en alianza con partidos políticos que solos buscan el poder para seguir manteniendo sus privilegios. Así lo reafirmo Juan Zavala, secretario general del partido, tras las declaraciones de Marko Cortés, dirigente del PAN, quien hizo un llamado a MC a que “no sean soberbios” y se sumen a la coalición Va por México a finde ganar la elección presidencia de 2024.

Ante estas declaraciones, Juan Zavala calificó como rara esa invitación, ya que esta no se hace con agravios, con ofensas “que normalmente uno no invita así a la gente, no es lo usual”.

“Es rara una invitación cuando se hace con agravios, con ofensas, normalmente uno no invita así a la gente, no es lo usual. Además, con mentiras, porque dicen que nosotros somos los responsables de que las iniciativas de Morena que han pasado en la Cámara de Senadores y de Diputados”, declaró el secretario general de MC a Publimetro.

Movimiento Ciudadano irá en alianza con la ciudadania en el 2024. (Foto: Redes Sociales).

Para entender el contexto: Movimiento Ciudadano irá rumbo al 2024 en alianza con los ciudadanos

Zavala dijo que la gente debe estar decidida a cambiar al país y que estas alianzas que solo buscan el poder no son la que deben gobernar el país, “debe gobernarlo un movimiento de mexicanas y mexicanos que usen el poder para cambiar la vida de las personas, para cambiar las condiciones de la gente de los trabajadores, de las grandes mayorías de los mexicanos que reconozcan sus necesidades, sus urgencias, sus problemáticas”, resaltó.

“En MC estamos intentando construir la nueva política en México, sacar a la vieja política, sacar las viejas ideas de como hacer política, para invitar a mexicanas y mexicanos que quieran un cambio”. — Juan Zavala

Hoy estuvo @MarkoCortes en Jalisco para criticar a @MovCiudadanoMX.



Lo que omite es que ellos avalaron la prisión sin juicio; tenían una alianza para debilitar el Tribunal y se alían con quienes avalan la militarización.



Los culpables de sus resultados son ellos. Nadie más. — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) May 13, 2023

El secretario general de MC subrayó que no van solo que son millones de ciudadanas y ciudadanos que buscan un país distinto y que van a ser fieles a esas causa.

“Yo veo difícil que actualmente estas dirigencias vean en un proyecto feminista, colectivo, incluyente, de futuro el espacio para actuar. Ahí está toda la invitación para las mexicanas y los mexicanos que quieren un cambio de este país”, dijo en entrevista a Publimetro.

Juan Zavala aclaró que son los panistas los responsables de sus resultados, dado que avalaron la prisión preventiva “sin juicio” y habían integrado una alianza para debilitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El secretario general del movimiento naranja invitó a mexicanas y mexicanos que quieran un cambio, que quieran ver a un México prospero, honesto, incluyente, de futuro se sumen a Movimiento Ciudadano.

