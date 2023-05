Desea AMLO que no haya inestabilidad por disolución del Congreso en Ecuador

Mañanera del 17 de mayo. El presidente afirmó que no habrá tensión por la crisis política de Ecuador (AP / Presidencia de la Rep)

Ante la crisis política que impera en Ecuador, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno estará pendiente en caso de que haya violencia política, para asistir a los mexicanos que se encuentren en el país.

“No creo que haya inestabilidad, y no lo deseo”, expresó López Obrador ante la decisión del presidente Guillermo Lasso para disolver el Congreso y convocar a elecciones presidenciales. “Ojalá los hermanos ecuatorianos puedan resolver con este procedimiento, si se va a convocar a nuevas elecciones, que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política”, añadió.

“En el caso de que se den enfrentamientos, vamos a estar pendientes. Nuestra embajadora seguramente va a estar atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador, Raquel Serur, una maestra, filósofa, de lo mejor que tenemos. Ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso”, añadió.

¿Por qué Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él, con un Parlamento que, a su juicio “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.

Lasso ha invocado este miércoles sus poderes constitucionales para acometer una medida de la que ya había advertido previamente y que implicará la convocatoria de nuevas elecciones.

El presidente ecuatoriano podrá gobernar el país durante seis meses más por decreto constitucional tras la disolución ejecutada después de ser acusado de malversación de fondos públicos.