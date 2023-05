“Tiene más de 20 años que no tomo vacaciones”, niega Sandoval viajes de lujo a Europa

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que jamás ha viajado a Europa de vacaciones, pues hace más de 20 años que sus actividades no le permiten tomar un descanso. El funcionario también confirmó que los viajes que ha realizado -y a los que lo ha acompañado su familia- han sido por motivos laborales.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval respondió a los escándalos de viajes de lujo atribuidos a él y a su familia, realizados con recursos públicos.

“Nunca he ido a Europa. Como secretario de la Defensa, nunca he volado hacia Europa. Solamente conozco París, porque en la administración anterior me tocó ir en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país y la única ciudad de Europa que conozco”, comentó Sandoval.

“Los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos, dos veces; he ido a Brasil, a la conferencia de Ejércitos americanos. ¿A qué otro país? Acompañando al presidente en la gira de Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos, incluyendo Cuba”, recordó.

El funcionario explicó que en algunos viajes lo ha acompañado su familia, porque así lo exigen los protocolos de algunas actividades. “Así se establece: que uno lleve a las familias. Es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van (secretarios o ministros de Defensa) y para las señoras, ya sea por separado, o también de manera conjunta. Por eso me acompaña mi familia”, comentó.

Sandoval González también explicó que cuenta con “un grupo de ayudantes” que, en estos viajes, le auxilian a él y a su familia “para poder cumplir con los compromisos dentro de lo que se programa”.

“Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones. No he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años. No he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permiten disfrutar de esto”, añadió.

Representación del ejército mexicano en el extranjero dependerá de otros funcionarios: Sandoval

El general explicó que, si bien ha realizado estos viajes, algunos de ellos eran “porque el Secretario de la Defensa también tenía la responsabilidad de ser comandante del Ejército y asistía uno representando al Ejército mexicano. Hoy en día, con la reorganización que hicimos de la Sedena, tenemos ya un comandante del Ejército, y un comandante de la Fuerza Aérea, que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero”.

“Yo ya no tengo que salir a representar al Ejército mexicano a manera internacional, sino que ya hay otra persona que lo hace. Yo representaré a la institución como Secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Participamos la Sedena, aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales, donde se tiene presencia desde el nivel de secretario, comandantes, Estados Mayores, equipos de trabajo donde personal de diferentes grados y diferentes funciones atienden estas invitaciones y desarrollan estos mecanismos de cooperación que son multilaterales y bilaterales”, concluyó.