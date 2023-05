“Me hicieron fraude”: Ricardo Monreal desconfía de las encuestas de Morena

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, aseguró que su propio partido político le hizo fraude en relación al proceso interno para designar al perfil que contenderá en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante una declaración a medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta aseguró este miércoles 17 de mayo que no está de acuerdo en los resultados mostrados por las encuestas de Morena, pues en dichos ejercicios, de acuerdo a su narrativa y la de un secretario federal, fue él quien ganó.

“No estoy de acuerdo con la encuesta y, ayer, el secretario de Gobernación me ha reivindicado”, declaró ante los micrófonos que lo rodeaban . Al respecto, declaró que en días recientes, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que Ricardo Monreal ganó las encuestas, pero la Comisión de Elecciones de Morena lo puso en cuarto lugar. “Es decir, me hicieron fraude”.

Fue en este contexto en el que esperó que, entre aspirantes, no se desborden las pasiones, pues todas las encuestas dicen que, para las elecciones presidenciales de 2024, el candidato emanado de la Cuarta Transformación (4T) y que integre la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) será el ganador. Esto quiere decir que el proceso interno de la izquierda en México será decisivo para el futuro de la república hasta 2030. “Ojalá y no se eleven los niveles de incomodidad e inconformidad”, agregó.

Te recomendamos: Fernández Noroña reprochó a AMLO por excluirlo de la carrera presidencial

Las dudas planteadas en relación a las encuestas de Morena es un clamor popularizado por un número considerable de militantes del partido, entre ellos Monreal, pues desde que se llevó a cabo el III Congreso Nacional de Morena, en 2022, la estructura interna del Instituto guinda y la figura de Mario Delgado fueron severamente criticadas.

La eliminación de Consejos Consultivos y la modificación de la Comisión Nacional de Elecciones, donde se trastocaron los métodos en los que Regeneración Nacional decidirá sus candidatos son las principales críticas, pues lo que se resolvía de manera colegiada, ahora lo definirá la cúpula de Morena, es decir, Mario Delgado y sus cercanos. Por ello Ricardo Monreal comenzó una serie de críticas al sistema de encuestas de Morena.