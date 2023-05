Tenemos que proteger las obras de los antipatriotas: AMLO sobre nuevo “decretazo”

Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el decreto para considerar los megaproyectos de su administración como de “Seguridad Nacional” responde a que existen personas que buscan frenar sus proyectos, a los que consideró “antipatriotas”.

“Dicen “Es que no quiere que se sepa cuánto se están inviertiendo en el Tren Maya porque hay negocios o hay corrupción”. No. No somos iguales. Nosotros no somos corruptos, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, añadió el mandatario.

López Obrador afirmó que existe una campaña de desinformación al respecto. “Además, engañan a la gente, porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar, pero engañaron. Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información. Pero es parte de la propaganda en contra, decir: “No quieren que se sepa nada”. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente en su trabajo, en todos los trabajos del Tren Maya y en todas las obras y no hay ningún problema en eso”.

“Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger y blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”, añadió.