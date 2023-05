AMLO pone sobre la mesa comprar Banamex a través de una asociación público-privada

“Ya hasta me había alegrado”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al hablar de la noticia falsa sobre el presunto desistimiento de Germán Larrea, dueño de Grupo México, de la compra de Banamex. ¿La razón? El presidente afirmó que “no sería el fin del mundo” y que existen otras opciones, que incluyen una asociación público-privada con la que el Gobierno de México entraría entre los interesados en comprar el banco.

“Como tenemos la diferencia con el Grupo México, porque estamos rescatando una parte de su concesión en el Istmo -que nosotros consideramos que es estratégico, siempre se ha considerado una franja de Seguridad Nacional- hicieron todo un escándalo y se rasgaron las vestiduras, y dijeron que la expropiación era un atentado a la propiedad privada”, comentó el presidente, quien calificó de propaganda tales críticas.

“Ayer en la tarde sale un tuit y lo reprodujeron todos nuestros adversarios, todos los voceros y achichincles del bloque conservador. Ya después se supo que es una mentira, pero hasta me alegré porque hay la posibilidad de crear una asociación pública-privada [para la compra de Banamex]”, añadió.

López Obrador calificó como un “negocio redondo” en el que “no hay pierde”, porque “a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría”.

“¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos. Este banco debe haber ganado como ocho o 10 mil millones, porque como lo están vendiendo es de los que menos ganó”, comentó el presidente, quien dijo que es importante la compra del banco para proteger a los trabajadores.

“Imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. El presupuesto es de casi ocho billones. Nada más [consideren] lo que se paga por el manejo de las nóminas a maestros y a servidores públicos. Su principal cliente es el gobierno. No hay pierde”, dijo.

Cuestionado sobre qué tan real es su propuesta, el mandatario respondió: “Estoy diciendo que [solamente porque] ya no quiso una empresa comprar el banco, ¿ya casi se acaba el mundo? Pues no. Pueden otros empresarios adquirirlo. Además, no es cierto [que Larrea se haya desistido], fue una bola con el propósito de generar miedo, incertidumbre. Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal. Yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad... de que se llegue a un acuerdo... y tampoco esta otra. ¿Qué no recuperamos las plantas eléctricas y fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, no se permite el robo, no hay gastos superfluos”, concluyó sobre el tema.