“Yo no lo conozco”, AMLO le pone un alto a Ricardo Mejía y se desmarca de él

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso un alto al ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien actualmente es candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, tras la supuesta aparición de imágenes de Mejía promocionándose en fotos junto a AMLO. Al respecto, el mandatario respondió: “Yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros, pero se fue sin decir adiós”.

López Obrador evitó pronunciarse al respecto de la jornada electoral que se realizará en Coahuila y en el Estado de México este 4 de junio, pero detalló: “Creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar. No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad, el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación”.

El presidente insistió en que su apoyo, en todo caso, será para quien gane la encuesta que realiza Morena. “Yo tengo licencia en mi partido, pero siempre he sostenido -porque me tocó a mí impulsarlo- que se tiene que respetar la opinión del pueblo. Y se tienen que respetar los resultados de las encuestas y este es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problemas. ¡Miren cuántos candidatos han surgido e incluso han llegado a ganar gobernaturas, mediante el método de encuesta! Nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide”.

López Obrador insistió en que jamás ha inclinado la balanza a favor de algún candidato. “Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. Entonces, que nadie se deje engañar. Yo no tengo candidatos favoritos. No decir ‘Yo soy el candidato de Andrés Manuel’ o ‘el candidato del presidente’”.

El presidente añadió que lo mismo ocurrirá con el candidato a la presidencia. “Es al que voy a apoyar cuando salga el candidato a la presidencia. Son mis hermanos y mi hermana, pero al que gane la encuesta es al que voy a apoyar”, comentó el mandatario.