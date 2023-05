Ley Malena busca ser federal: agresiones con ácido deben ser clasificadas como feminicidio o tentativa, sostiene

María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña que fue víctima de un ataque con ácido por su ex pareja, presentó ante la Comisión Permanente su iniciativa conocida como Ley Malena, la cual busca que las agresiones con ácido sean clasificadas como feminicidios o tentativa de feminicidio, ello para que se persiga como un delito grave, pues, hasta el momento sólo se les considera como “lesiones”.

Durante la tarde de este miércoles 24 de mayo, acompañada de la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la músico ofreció una conferencia de prensa en la que solicitó encarecidamente al Congreso de la Unión que los ataques con ácido, sustancias corrosivas, líquidos inflamables o líquidos calientes deben de ser consideradas como mínimo, tentativa de feminicidio.

L@s legisladores de #Morena seguiremos apoyando a todas las mujeres que han luchado por visibilizar la violencia ácida. 💪🏼🙋🏽‍♀️



¡Buscaremos que este tipo de violencia sea correctamente tipificado ante la ley y terminar con la impunidad! 👍🏼



En conferencia de prensa en el… pic.twitter.com/e4xHiCsc3R — César Cravioto (@craviotocesar) May 24, 2023

Además, en el marco de la conferencia, señaló que las investigaciones que se realicen derivado de la precinta comisión de dicha actividad deben de ser atendidas con perspectiva de género, pues, dados los registros en México, cerca del 80% de los casos de ataque con ácido se realizan contra de mujeres, usualmente, a manos de hombres.

La tipificación actual de este tipo de agresiones hace que las autoridades no persigan al atacante como un criminal, por lo que las víctimas consolidaron una red de apoyo para promover esta iniciativa, misma que ha brincado de estado en estado para ser aprobada; no obstante, con esta presentación se espera que el Congreso de la Unión reciba la ley y legisle para todo México y, de este modo, homologar criterios tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales como en la praxis de los funcionarios encargados de impartir justicia.

“Es necesario que se llegue a la comprensión de que no se trata de lesiones, porque no son moretones, no son rasguños”, explicó Malena durante su participación en la rueda de prensa. Además, en la iniciativa se exige que se garantice el acceso a la justicia y a los servicios sanitarios correspondientes con perspectiva de género.

El caso de Malena en Oaxaca

María Elena Ríos es una saxofonista de origen oaxaqueño que fue víctima de un ataque con ácido. El presunto autor intelectual de dicha agresión fue su ex pareja. La investigación oficial apunta a que Juan Antonio Vera Carrizal supuestamente ordenó a dos hombres arrojar ácido a la cara y cuerpo de Malena en 2019, crimen que la dejo severamente dañada con heridas irreversibles que pusieron en riesgo su vida.

El caso trastocó la vida pública del estado, pues Vera Carrizal se desempeñaba como diputado local de Oaxaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que, durante años, el ex funcionario gozó de impunidad, hasta que por din fue detenido por la justicia; sin embargo, esto no fue garantía de que el caso se siguiera conforme a derecho, pues el juez asignado al caso promovió que el acusado llevara su caso en libertad, algo que afortunadamente fue frenado. No obstante aún no se termina el juicio.