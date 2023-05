El PAN va por la creación de la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica

Ignacio Loyola, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó la iniciativa para crear la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, bajo la intención de regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

La Cámara de Diputados comunicó este fin de semana que dicha iniciativa busca establecer lineamientos de políticas públicas en México para la regulación ética del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Robótica dentro del territorio nacional, por ello fue enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para su correcta dictaminación y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

En el texto se plantea fomentar la creación de Normas Oficiales Mexicanas, basadas en principios éticos, para el buen uso de la IA y la Robótica, siempre con respeto a los derechos humanos para que las mayorías y las minorías encuentren condiciones de equidad, respeto y bienestar; es decir, que no se discrimine por raza, origen étnico, religión, clase social o posición económica.

La legislación propuesta consta de 19 artículos distribuidos en tres capítulos: I Disposiciones Generales, II Del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, y III De la Ética en el Desarrollo, Creación y Uso de la Inteligencia Artificial y la Robótica en los Estados Unidos Mexicanos, así como dos artículos Transitorios.

Si esta iniciativa se llegara a aprobar, se crearía el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica y la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, ambos como organismos públicos descentralizados que, entre otras cosas, vincularían a otros organismos con la regulación de su uso en territorio nacional. Además que estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) será el centro generador de información sobre el uso de la IA en México.

Durante su exposición de motivos, Loyola Vera señaló que es necesario comenzar a normar sobre las IAs, pues existe un rezago en el marco legal mexicano sobre esta herramienta que cada día adquiere más importancia, siendo que uno de los grandes retos es crear un marco legal y ético para su desarrollo, implementación y adecuada utilización.

Chat GPT Plantean normar el uso de inteligencias artificiales (Getty Images)

A consideración del panista, las inteligencias artificiales utilizan algoritmos y modelos matemáticos para tomar decisiones para realizar tareas que antes eran encargadas a personas; sin embargo, el crecimiento de las mismas “obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar su proliferación”.

Bajo esa lógica, reconoció la existencia de un crecimiento acelerado en la implementación de estas tecnologías sin regulación estatal, lo cual abona a la preocupación internacional por crear normas legales para el uso apropiado de la IA, ya que podría terminar por ser un sistema para imitar la inteligencia humana y concentrar información, por lo que su posible utilización facciosa y manipulación podría ser una realidad.

“La IA no es una moda, está en un proceso de evolución constante y no se debe perder de vista a los humanos como el centro del derecho, pues la máquina desplazará al hombre y no hay aún manera legal de detenerle”, señaló.