Revela AMLO haber ganado un millón 716 mil pesos con su último libro

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí añadió datos a su declaración patrimonial, como los ingresos por la pensión de adultos mayores y los ingresos de su último libro, “A mitad del camino”, ya que el fin de semana circuló información de que no había añadido las ganancias por su última publicación.

Sobre la pensión de adultos mayores, el presidente dijo que le va a ayudar, pues ya que él no recibirá pensión como los expresidentes, solamente recibirá la pensión que le otorgará el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual “tiene un tope”.

También puedes leer: 5 autores que explotaron la imagen de AMLO para convertirse en best sellers

“Yo voy a vivir de manera modesta y voy a escribir un último libro -antes de irme, que ya va a ser el último, que tiene que ver con asuntos políticos- que va dirigido a los jóvenes, donde voy a transmitir conocimientos y experiencias que les pueden ser de utilidad para los que se dediquen la noble oficio de la política”, añadió el mandatario.

Te recomendamos leer: AMLO omite regalías de su libro en declaración patrimonial

“Del libro anterior, que comenté que había recibido 3 millones de pesos, efectivamente, pero como todo, mi sueldo lo administra Beatriz. No uso [cartera]. Ella me administra y me da lo que necesito. Sí se manifestó, porque dijeron que no había yo dado a conocer lo del dinero y ahí está. Me rayé con este último libro, se vendió como 300 o 400 mil ejemplares, ya le voy a pedir el último corte a la editorial. Por cada libro me dan 12%, ese es el contrato. No es mucho. Un millón 716 mil, de ingresos en 2022. Y aquí está el libro”, comentó.

El presidente ha escrito dos libros durante su administración. “Hacia una economía moral” de 2019, y “A mitad del camino” en 2021.

También puedes leer: Los libros que llevaron a la presidencia a AMLO