Los multimillonarios mexicanos a los que AMLO les daría la pensión para el Bienestar

Sin importar si son pobres o ricos, los adultos mayores de México mayores de 65 años tienen el derecho de recibir la pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aunque no lo requieran, el presidente les ha dicho a empresarios que pueden acceder a tal pensión, pues es un derecho que pueden tener “por su contribución al país”.

“Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen: ‘Yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito’, y yo les digo: Pues eso depende de ti, pero es un derecho, aunque tengas dinero; ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país y es una retribución, una recompensa para que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Son derechos universales”, comentó el presidente López Obrador.

El mandatario afirmó que él también ya recibe su apoyo y lo seguirá haciendo, pues no tendrá una pensión especial como tuvieron los expresidentes hasta la actual administración. “Yo no puedo decir ‘No lo recibo’. Yo sí. A mí me va a ayudar porque yo no voy a recibir pensión del gobierno como recibían los anteriores presidentes, Voy a reunir mis tiempos de trabajo para recibir mi pensión del Issste, que tiene un tope, y de eso voy a vivir porque no soy millonario, porque nunca he tenido en mi vida el propósito de acumular riqueza”, añadió.

Los principales multimillonarios que ya recibirían la pensión del Bienestar

La pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país. En 2023, consta de un apoyo bimestral de 4 mil 800 pesos, que en total, suman anualmente 28 mil 800 pesos.

De acuerdo con la revista Forbes, los tres mexicanos más ricos del mundo son.

Carlos Slim Helú, con una fortuna valuada en 93 mil millones de dólares. Tiene 83 años de edad y ocupa la posición número 8 a nivel mundial.

con una fortuna valuada en 93 mil millones de dólares. Tiene 83 años de edad y ocupa la posición número 8 a nivel mundial. Germán Lerrea Mota Velasco, con una fortuna valuada en 26 mil 600 millones de dólares. Tiene 69 años de edad y ocupa la posición 54 a nivel mundial.

con una fortuna valuada en 26 mil 600 millones de dólares. Tiene 69 años de edad y ocupa la posición 54 a nivel mundial. Ricardo Salinas Pliego, que a sus 67 años tiene una fortuna estimada en 10 mil millones de dólares.

Otros mexicanos destacados son Rufino Vigil González, de 74 años de edad y quien ocupa la posición 699 con su fortuna estumada en cuatro mil millones de dólares. Antonio Del Valle Ruiz, con sus tres mil 200 millones de dólares, ocupa la posición 905 a nivel mundial entre los multimillonarios a sus 84 años y Alfredo Harp Helú, de 79 años, una fortuna de mil 400 millones de dólares y que ocupa la posición 2020 a nivel global entre los más ricos del mundo, además de ser amigo del presidente.