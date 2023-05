AMLO culpa a la oposición de espionaje a Alejandro Encinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “los conservadores” podrían estar detrás al espionaje a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, además de que reiteró que ni el Ejército, ni su administración, se dedican a espiar.

“Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie. No somos iguales, no hacemos espionaje, se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley, por seguridad nacional, es lo que hacemos, lo demás es una invención y es con el propósito de perjudicarnos”, explicó el presidente.

López Obrador cuestionó que, los que espían ahora, son “los que espiaban antes y siguen espiando”, ya que “ahora son nuestros adversarios, y no dudo que algunas agencias del extranjero, agencias del extranjero”.

Al ser cuestionado sobre cómo se infectó el celular del subsecretario, López Obrador respondió: “Hay que ver quién lo hizo, pero no fue el gobierno federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia. Seguramente, si lo intervinieron, fueron los mismos de siempre, estos conservadores, autoritarios, queriendo confundir”.

El mandatario afirmó que sus adversarios buscan tener elementos y pruebas para decir “¿Ya ven? Son iguales, son lo mismo”.

Carta a Israel por extradición de Tomás Zerón

López Obrador afirmó que uno de los personajes clave del espionaje en sexenios anteriores es Tomás Zerón, ex secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. “¿Por qué creen ustedes que el señor que está acusado de tortura, Zerón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura. Ningún país debe proteger a torturadores, mucho menos un país que padeció, que sufrió su pueblo de torturas, eso es una incongruencia. Y yo estoy seguro que va a haber respuesta”, añadió el mandatario.

López Obrador añadió que sus adversarios reciben dinero del extranjero para espiar, y puso como ejemplo el caso de #GuacamayaLeaks. “Esos son los que están espiando y los que quieren confundir culpándonos a nosotros. Es como el mundo al revés, o sea, quieren manipular”, añadió.