A un año de las elecciones en México, ¿existe una tendencia hacia la derechización global?

Las recientes elecciones regionales en España mostraron un avance imparable de los partidos políticos de derecha, como el Partido Popular (PP) y de ultraderecha, como Vox. Fuerzas de izquierda como el partido “Podemos” prácticamente desaparecieron en ciudades tan importantes como Madrid, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, emanado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, de izquierda), se vio forzado a adelantar las elecciones generales para el próximo mes de julio.

Para Norma Soto Castañeda especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, el resultado de las elecciones en España es una muestra más de cómo la derecha, desde años atrás, ha vuelto y de cómo ha dado un viraje importante para ir tomando el poder. “Como antecedente, en Francia Le Pen no ganó las elecciones, pero sí tuvo un 42% de las votaciones, por lo que hay una fuerte presencia. También en el caso de Suecia, España, Chile ha habido todos estos virajes importantes y no es otra cosa que el contexto internacional en el que estamos viviendo”, comentó.

“Si bien es cierto la socialdemocracia, la izquierda, tuvo gran relevancia, poco a poco ha ido perdiendo porque -ya sea de derecha o izquierda, lo que hace que un partido se mantenga en el poder son las acciones favorables que hacen frente a las crisis que están enfrentando”, explica Soto Castañeda.

En entrevista con Publimetro, la especialista considera que, “en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo, con inflaciones muy altas, la guerra entre Rusia y Ucrania, la secuelas que dejó la pandemia del Covid-19, todo eso hace que las propuestas que está haciendo la derecha sean favorables, y las vean bien los ciudadanos”.

“Las elecciones en todas partes del mundo siempre van a causar sorpresas. Creo que los ciudadanos no deben de poner todas sus expectativas o todas sus esperanzas en una sola persona, sino que, si queremos realmente una nueva sociedad que genere realmente un cambio, tenemos que trabajar de manera conjunta gobiernos, empresas y ciudadanos y solamente así podremos alcanzar un mejor país, en cualquier parte del mundo. Sin unidad, no hay democracia”, afirmó

Sin embargo, para Miguel Ruiz Cabañas, quien fuera embajador de México en Italia y en Japón, estos virajes cíclicos responden más bien a un desgaste natural y al voto de castigo que las personas realizan a los gobiernos, sin importar la ideología política que sostengan.

3 preguntas con

Miguel Ruiz Cabañas, embajador, profesor y director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tec de Monterrey.

Embajador Miguel Ruíz Cabañas Director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey (Cortesía )

P: ¿Cuál es su lectura del viraje que la derecha ha tenido y qué factores impulsan que sucedan estos cambios?

Yo creo que hay un desgaste natural de la izquierda en España. El partido PSOE, del que es presidente Pedro Sánchez, no tenía la mayoría y para formar gobierno se alió con Podemos, que es una ultraizquierda en España.

Entonces, hay muchas personas en España que no les gusta Podemos, no les gustan sus posiciones y no les gusta a muchos militantes del PSOE, a muchos militantes obviamente de centro y de derech, y lo que está viendo surgir ahora es una reacción, más que al PSOE, el partido del encabeza el presidente Pedro Sánchez, creo que es una gran reacción a Podemos.

Creo que han decidido castigar al gobierno de Pedro Sánchez a nivel local, favoreciendo a los partidos de derecha, del centro, o de la extrema derecha como es VOX.

Me parece que ha hecho bien el presidente del Gobierno en convocar de inmediato a elecciones, para que ahí se ratifique en todo caso, quién tiene el apoyo y quien no lo tiene porque, repito, yo creo que más que un rechazo al PSOE, es un rechazo a Podemos que se desplomó completamente en estas elecciones, y que hace que suban los partidos de la derecha.

Al presidente del Gobierno no le conviene dejar pasar más tiempo, por eso creo que está convocando las elecciones lo más pronto posible, o lo que le permite la ley.

Me parece que es un desgaste también natural, porque ciertos partidos de izquierda -no sólo en España, sino en Chile pasó lo mismo- hacen un planteamiento y lo quién gana es la derecha.

Un fenómeno también real es el partido Vox, de extrema derecha, porque también es un partido muy populista, es un partido que juega con el miedo y le mete miedo a la población y, pues, alguna efectividad electoral han tenido. Vamos a ver qué pasa en las elecciones del 23 de julio, en España y vamos a ver cómo se reconstruye o cómo se elabora la Constitución que se va a hacer ahora en Chile.

P: ¿Qué provoca este desgaste o qué están aprovechando los partidos de derecha para cobrar o recuperar su popularidad?

Yo creo que es cansancio después de varios años de la pandemia y una recuperación económica muy incierta. Las economías del mundo no están recuperándose a fondo.

Decía yo que creo que el partido Vox es un partido populista, simplifican todo, es claramente xenófobo, pero sí es un partido muy radical. Indudablemente, en épocas de incertidumbre, hay un grupo de la población y de los electores que normalmente se refugian en este tipo de posiciones.

P: ¿El viraje hacia la derecha, como lo visto en Chile o en España, es parte de una ola global? ¿Cómo puede afectar a México que está a un año del proceso electoral de 2024?

No creo que la tendencia hacia una derechización sea universal. Lo que hay es una tendencia a cuestionar a los gobiernos que están en el poder, o a los partidos en el poder. En algunos casos, gana la izquierda, en otros casos gana a la derecha, pero es básicamente una cuestionamiento al incumbente, a quien ocupa en ese momento el gobierno.

En segundo lugar, sobre el caso de México, no veo una relación directa o un impacto directo sinceramente. Pero sí creo que es un llamado de atención a los partidos en México que están en la oposición, diciendo “pues sí se puede ganar si se hacen buenas campañas y sí se unifican”. Entonces, combaten de una manera más ordenada al incumbente, al Gobierno que está de Morena. En ese sentido es un llamado de atención, no porque sea de derecha o izquierda, simplemente porque son la oposición.