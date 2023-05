“Infancias trans ya”: Salma Luévano condenó el “discurso de odio” de Alejandro Armenta

No sr @armentapuebla_ NO SOMOS MODA usted no respeta usted Discrimina su ignorancia es discurso de odio su ignorancia mata

Nadie pude pasar por encima de los derechos reconocidos por la corte @SCJN y Tratados internacionales @CorteIDH de las infancias Trans 🏳️‍⚧️ #infaciastransYA pic.twitter.com/ZAnUuluwLL