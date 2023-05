Hombre que lanzó un perro a un cazo de aceite hirviendo pasará hasta 6 años en prisión: SSPC

El responsable de maltrato animal que arrojó un perro a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México, ya fue identificado y se trabaja para su aprehensión por el delito de maltrato animal, por lo que pasará hasta seis años en prisión, informó este martes Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez dijo que el presidente le pidió hablar del caso de “crueldad infinita” por el que en redes sociales se pide justicia.

“El domingo pasado se dio este caso en Tecámac, Estado de México y según los primeros informes de la Fiscalía del Estado de México, el hombre estaba armado y antes de la agresión al animal discutió con el dueño de una carnicería”, explicó Rodríguez.

“Ya sé abrió la carpeta de investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado por el delito de maltrato animal. Podría alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión. El sujeto ya está identificado y huyó del lugar, por lo que está prófugo, pero se está actuando de manera confidencial para su aprehensión”, añadió.

La secretaria dijo que esta persona procedió con una crueldad infinita para maltratar a este animalito y eso no es correcto, por lo tanto “Habrá jornadas para hacer conciencia en la población de cómo tratar a los animales”.

Es importante que se haga consciencia: AMLO

En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es importante crear consciencia de que hechos como el maltrato animal “no deben de suceder” y “no deben de admitirse”. Al respecto, el mandatario pidió mostrar el video -ya que hay quienes no se enteran a través de redes sociales, pero sí ven la mañanera- y los reporteros asistentes a la conferencia le pidieron no hacerlo. Incluso, una voz de los asistentes gritó: “No es correcto mostrarlo”.

“Entonces no, no la ponemos. Pero sí sería importante de que se haga consciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse y tienen que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida, tenemos que ir haciendo consciencia del amor al prójimo y del amor a los animales”, añadió.

López Obrador reiteró su llamado a fortalecer valores, culturales, morales y espirituales. “Insistir en que solamente siendo buenos podemos ser felices. Que no solo de pan vive el hombre. Que hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma. Por eso tenemos que pensar en el humanismo. No solo medir crecimiento económico, producto interno bruto, inclusive no solo bienestar, sino también la felicidad que se produce por estar bien con nosotros mismos, estar bien con el prójimo, estar bien con nuestra consciencia. Entonces, es muy importante que sigamos fortaleciendo valores y haciendo a un lado el odio. El que haya respeto entre los seres humanos y en los animales”, concluyó.