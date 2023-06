AMLO reconoce que “por herencia” su gobierno es el sexenio con más homicidios

Durante los casi cinco años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 156 mil 204 homicidios, lo que supera a los ocurridos en administraciones anteriores. Además, mayo de 2023 fue el mes más violento en lo que va del año, con un total de dos mil 350 personas de acuerdo con el informe emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto, López Obrador confirmó que su gobierno ha sido el más violento, pero culpó a las administraciones anteriores de la “mala herencia” de dejarle un país “inmerso en la decadencia”, además de no actuar al respecto. Por eso, tras afirmar que en su administración se ha enfrentado la inseguridad y violencia como nunca se había hecho, añadió que no acepta “ser medido con el mismo rasero”.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Tampico, Tamaulipas, López Obrador defendió que existen resultados positivos en materia de seguridad, no sólo en el estado, sino en el país.

“Nosotros estamos buscando que se imparta justicia y sobre todo no permitiendo que se repitan actos vergonzosos y dolorosos del pasado. La justicia es castigar a responsables, pero también es evitar la repetición, el prevenir, y eso es lo que hemos venido haciendo”,comentó el mandatario.

“De manera muy clara, no permitimos, como era antes, la tortura. No permitimos la desaparición, el Estado no desaparece a ninguna persona, no se autorizan masacres, como era antes, desde el Estado. Si vemos el índice de letalidad, vamos a ver con mucha claridad la diferencia”, explicó el presidente, afirmando que en el sexenio de Felipe Calderón “eran más los asesinados en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas que los heridos y detenidos”.

El presidente afirmó que México se encuentra en un proceso de transformación. por lo que, dijo, “no aceptamos que se nos quiera calificar o tachar, o medir con el mismo rasero. Sí estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo”.

“Ahora nos dicen: ‘¡Qué barbaridad! ¡El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios!’ Sí, pero… esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia. Ni siquiera era una crisis, era una decadencia y por eso frente a una decadencia lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción”, añadió.

Reconoce AMLO labores de la Marina en Seguridad Pública

Posteriormente, durante la conmemoración del Día de la Marina, López Obrador hizo un llamado a reconocer las labores de la Marina en la seguridad pública. “No debemos de pensar que las labores hechas por los marinos, por la Armada, tiene que ver nada más con la pesca y con la defensa de nuestros litorales. También históricamente la Marina de México ha defendido nuestro territorio, nuestra independencia”.

“Nos están ayudando ahora marinos, integrantes de las Fuerzas Armadas en el cuidado, la protección, la vigilancia en puertos y aeropuertos. Tomamos la decisión de entregar el manejo, la administración de los puertos a la Secretaría de Marina”, añadió.

Además, el presidente reconoció la labor de la Marina en los Aeropuertos “Felipe Ángeles”, y la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum. “También el aeropuerto ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México ya está a cargo de la Secretaría de Marina, y están entregando buenos resultados. No hay robos de maletas, como era antes; no se permite el contrabando y, lo más importante, ya ahora no hay esos operativos 20/45 que existían cuando, aunque parezca increíble, el narcotráfico manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso se terminó”.