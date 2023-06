“El pueblo sabe muy bien lo que no quiere”, opina AMLO sobre elecciones 2023 y 2024

Durante la última conferencia de prensa matutina de la semana, y la última antes de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que el voto sea libre y secreto, y recomendó a la ciudadanía que “cuando tengan la boleta, decidan de acuerdo a sus convicciones, que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte su conciencia”.

López Obrador hizo el llamado también a un año de la elección presidencial, a lo que señaló: “Nada más decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que hay condiciones inmejorables porque el gobierno no interviene en las elecciones”.

“Hace seis años, es de dominio público cómo se enviaban delegados del gobierno federal, secretarios como delegados de un partido. No hace falta que yo lo puntualice porque me van a ‘cepillar’, pero como la prensa calla y no distingue, no tienen la humildad, la honestidad de decir, pues ya no son las carretadas de dinero del gobierno para las elecciones en beneficio de partidos, ya no hay secretarios encargados de municipios para entregar buenas cuentas al presidente, porque ha habido cambios”, añadió el mandatario.

El mandatario afirmó que hay instrucción a los funcionarios públicos que “nadie se meta y mucho menos que se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido. El pueblo es sabio, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede ser que tenga algunas dudas sobre hacia dónde ir, pero sabe perfectamente lo que no quiere”, añadió.

Finalmente, el presidente pidió “dejar a la gente que decida con libertad, tenerle confianza. Yo espero que todo trascurra este fin de semana con tranquilidad, y hay que estar muy, muy optimistas”.