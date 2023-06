Tras elecciones en Edomex y Coahuila, estos son los políticos que se perfilan para ganar la presidencia

La agenda político-electoral se ha centrado en los procesos que se llevan a cabo este domingo 4 de junio, donde Coahuila y Estado de México definirán sus próximas gubernaturas, por lo que las dirigencias nacionales de todos los partidos han dirigido sus discursos para respaldar a sus candidatos; sin embargo, una vez que terminen los conteos de votos, se espera que las miras apunten a las elecciones de 2024.

El próximo año se llevarán a cabo las elecciones federales que definirán al nuevo presidente de la república, jefe de gobierno de la Ciudad de México, la renovación del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República) y ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), por lo que se espera el inicio de los lanzamientos no oficiales en cada corriente política.

Los “guiños” de los aspirantes ya iniciaron. Para empezar, están las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes son los favoritos del jefe del ejecutivo federal para que sean sus sucesores: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Adán Augusto López, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Segob); y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Después, también desde el oficialismo, está Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT). Ambos legisladores son promotores del gobierno la Cuarta Transformación (4T) y, de acuerdo con algunas encuestas, cuentan con un respaldo popular ligeramente mayor al del secretario de Gobernación.

Del lado de los opositores se tiene menor definición, pues, de todos los partidos que pretenden competir contra los oficialistas, solamente se ven las manos levantadas entre un pequeño grupo de políticos y ciudadanos relacionados al Partido Acción Nacional (PAN) y uno al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este sentido, se destaca a Santiago Creel, Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid y Gustavo de Hoyos. Los primeros tres de este listado militan en el PAN, el segundo en el PRI y el último busca una candidatura ciudadana en la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, de tal modo que la configuración de los perfiles, la competencia interna de cada partido y de la alianza en general, al no quedar definida claramente para la ciudadanía, se traduce en una ventaja para Morena y sus aliados.

Perfiles de la 4T

Marcelo Ebrard cuenta con una carrera destacada en la política mexicana. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal (DF), a hora CDMX, de 2006 a 2012; después, con la llegada de AMLO a la presidencia, se desempeña como canciller, donde le ha togado negociar con dos gobiernos diferentes de Estados Unidos (EU) y ha proyectado la imagen de México en el extranjero. Él, a través de redes sociales, anunció que el lunes 5 de junio dará un aviso importante.

Claudia Sheinbaum es una de las personas de mayor confianza para AMLO. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno del DF, ella perteneció a su gabinete como secretaria del Medio Ambiente; después fue jefa delegacional y alcaldesa de Tlalpan; ahora, se desempeña como mandataria capitalina y, cada que puede, toma días de licencia para acudir a mítines en otros estados.

Adán Augusto López, además de ser tabasqueño (como AMLO), ha demostrado ser un secretario de Gobernación que se adapta a la agenda presidencial de manera efectiva para llevar los mensajes del mandatario a los otros organismos de gobierno; sin embargo, es de los menos populares entre los aspirantes de la 4T a la presidencia.

Por su cuenta, Monreal Ávila y Fernández Noroña, sin el respaldo fáctico de la dirigencia nacional de Morena o del Ejecutivo Federal, han ido ganando terreno poco a poco, posicionándolos, en algunas encuestas, por arriba de López Hernández; no obstante, los punteros son Ebrard y Sheinbaum.

Como la Laguna no hay ninguna. pic.twitter.com/mSFnMeWiSB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 21, 2023

Perfiles de oposición

Santiago Creel se desempeña actualmente como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; asimismo, fue el secretario de Gobernación durante el sexenio de Vidente Fox (2000-2006) y ha sido abogado de carrera en el sector privado. Él señaló que, cuando el PAN anuncie el registro para precandidatos, será el primero en anotarse en la lista.

Lilly Téllez tenía exposición pública antes de iniciar en la política, pues fue presentadora de noticias en TV Azteca. Después, en 2018 se sumó a Morena y se le vio muy de cerca en la campaña de AMLO, donde lo defendió de los embates de sus críticos. Meses después se cambió al PAN y ahora ella lo critica a cada rato.

Ricardo Anaya, ex candidato de 2018 por el PAN a la presidencia de México, ha manifestado que desea gobernar al país que no visita desde hace casi cinco años. A pesar de no vivir en México, desde Twitter publica videos en los que critica al gobierno actual y se le suele ver rodeado de panistas cuando éstos visitan Estados Unidos.

Enrique de la Madrid, por el PRI, es de los pocos perfiles del tricolor que han iniciado su camino a la presidencia. El ex secretario de Turismo del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) suele aparecer en programas de televisión para plantear su agenda de cara a los procesos de 2024.

Gustavo de Hoyos, junto con Claudio X. González, es uno de los empresarios que pudieron crear la coalición Va por México en 2020 para que el PRI, PAN y PRD compitieran juntos contra la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM). En entrevista exclusiva para Publimetro, reconoció que busca la candidatura ciudadana en Va por México para crear el primer gobierno de coalición.

Menciones honoríficas

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán por el PAN, es uno de los funcionarios mejor calificados en México y, aún cuando no ha manifestado intención alguna por buscar la presidencia, la gente reconoce su trabajo y lo posesiona como uno de los favoritos entre la oposición para competir contra Morena y compañía.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, es un perfil de Movimiento Ciudadano (MC) popular en ciertos sectores; sin embargo, él no ha manifestado ninguna intención de buscar el cargo presidencial, esto se podría explicar porque no tiene experiencia política alguna más que ser el presidente municipal por menos de dos años y ser diputado local de 2018 a 2021.

Después está el PRD, partido político cuya popularidad ha ido en picada desde que AMLO dejó de militar ahí. Al respecto, se especula que Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera podrían buscar ser candidatos de la coalición, pero las encuestas no les favorecen.