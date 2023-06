“El enorme Goliat y los pequeños Davids”: Ricardo Rocha utilizó su última columna para criticar a AMLO

Durante la tarde de este domingo 4 de junio se dio a conocer que Ricardo Rocha, destacado periodista mexicano, falleció a los 76 años de edad. Sus logros y trayectoria hablan por sí mismos, pues el Premio Nacional de Periodismo (1984) logró conectar con casi todos los sectores de una república que, en las últimas décadas ha sufrido de transformaciones políticas e intelectuales.

Su último trabajo, publicado el 31 de mayo, demuestra su talante crítico al poder, confianza en la división de poderes y esperanza en el empoderamiento ciudadano. Aquella video columna titulada “El enorme Goliat y los pequeños Davids” fue, sin saberlo, la mejor despedida que pudo tener del oficio que ejerció por casi medio siglo.

“Así nos ha visto y nos sigue mirando desde el púlpito de su trono a más de la mitad de los millones de mexicanos que no piensan como él”, inició su columna el originario del Barrio Bravo de Tepito en un texto dedicado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que, en su última opinión, el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) defendió el derecho de la ciudadanía y, a pesar de haber tenido simpatía por el actual presidente, recalcó lo que no le parece del actuar de la Cuarta Transformación (4T). Por ello señaló que era difícil reconocer al mismo López Obrador que se decía estar en contra de las élites y que ahora busca reducir el diálogo institucional.

Para defender su postura, el periodista hizo una cita de largo aliento del jefe del ejecutivo federal cuando llegó al poder y dijo que respetaría las decisiones que no vengan del gobierno central:

“Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores, y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en la resoluciones que únicamente a ustedes competen.

“En este nuevo gobierno el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis de elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El ejecutivo no será más el poder de los poderes no buscará someter a otros poderes”.

Con esas palabras, Ricardo Rocha cuestionó: “¿Lo reconoce usted? ¿Se reconocerá él?”. Pues se trata del mismo político que buscaba la transformación y que, ahora, busca reducir al máximo los organismos autónomos (INE e INAI). “El mismo que cerró 9 mil estancias infantiles, decenas de refugios para mujeres violentadas y le quitó el pan de la boca a un millón y medio de niños de escuelas de tiempo completo”.

Finalmente, remató con las tensiones entre la Corte con AMLO, matizando con los ciudadanos que salieron a defenderla del Poder Ejecutivo: “Lo cierto es que este Goliat empequeñece mientras que los Davids que él creía minúsculos crecieron y se multiplicaron. Cada vez más, los miles que marchan en las calles, los académicos que defienden su centro e estudio, los libres practicantes de la inteligencia, los ambientalistas y al frente de todos una mujer llamada Norma Piña”.