Hasta 35% del gabinete de AMLO renunciará para buscar “puesto” en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que espera que más funcionarios presenten sus renuncias en los próximos días, después de que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que dejará el gabinete por sus aspiraciones presidenciales rumbo a las elecciones de 2024.

“Como sabemos, hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la Presidencia, del bloque conservador, de otros partidos, y de Morena”, comentó López Obrador. Sobre Ebrard, el presidente comentó: “Como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, son los que han expresado su interés”.

Respecto al proceso de sustitución de Ebrard -y del resto de funcionarios-, López Obrador afirmó: “Hay tiempo todavía, porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para pensar, ¿no?, quién puede sustituirlo, y así en todos los casos”.

Hasta este 8 de junio, faltan 360 días para las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024 y 481 días para la ceremonia de investidura del nuevo titular del Ejecutivo, a realizarse el 1 de octubre de 2024.

¿Quién es quién en el gabinete de AMLO y cuáles podrían ser sus aspiraciones en 2024?

De las 20 dependencias principales, que conforman la Administración Pública Federal, actualmente seis secretarios buscarían un puesto de elección popular para la próxima elección.

1. Secretaría de Gobernación (Gobernación)

Adán Augusto López Hernández. Se le considera como una de las “corcholatas” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El pueblo de Tlaxcala siempre nos recibe con la alegría y hospitalidad que lo caracteriza, de la mano de su gobernadora, mi compañera y amiga @LorenaCuellar.



Es la hora de Tlaxcala: su cultura, esfuerzo y trabajo rinden frutos para el bienestar de esta hermosa tierra. pic.twitter.com/OfvLB8LSyl — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 30, 2023

2. Secretaría de Relaciones Exteriores. (SRE)

Marcelo Ebrard Casaubón. Renunciará el 12 de junio en búsqueda de la nominación de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Vamos en unidad al Consejo Nacional de Morena del domingo. A partir del 12 de junio me separo de SRE para participar en el proceso de selección del Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T conforme a las reglas que se aprueben. Será un orgullo participar !! pic.twitter.com/Aq0rOLtY3e — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 7, 2023

3. Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Luis Cresencio Sandoval. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

4. Secretaría de la Marina (Semar)

José Rafael Ojeda Durán. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

5. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad)

Rosa Icela Rodríguez. La titular de la SSPC informó que ha recibido “preguntas” de ciudadanos sobre si contenderá o no por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Recientemente ofreció una entrevista al periódico “La Jornada” en donde explicó que hará “lo que la gente diga” y “lo que las encuestas señalen”, encuestas donde ha destacado como puntera.

Portada de La Jornada:

-Desorden, sello en estaciones migratorias de #Chiapas

-Para 2024, "lo que diga el chilango": Rosa Icela Rodríguez

-Falta llevar a las aulas nuevo plan educativo: profesores

-Se rehabilitarán aduanas en la frontera norte con 10 mmdphttps://t.co/lsAUpdnbhh pic.twitter.com/FgJCOy9Tpl — La Jornada BC (@LaJornadaBC) May 15, 2023

6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Rogelio Ramírez de la O. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

7. Secretaría del Bienestar (Bienestar)

Ariadna Montiel Reyes. La encargada de los programas de Bienestar, que son el corazón de la 4T, ha mencionado su intención de contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.

8. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

María Luisa Albores Gonzáles. El nombre de la funcionaria, que está en el gabinete de AMLO desde 2018, sonó como una posible contendiente por la gubernatura de Puebla en abril pasado. Sin embargo, a principios de mayo se informó su desistimiento y su intención de seguir en el gobierno federal.

Experiencia Cooperativa TOSEPAN en Cuetzalan, Puebla | TOSEPAN https://t.co/rZz1LyGgCH vía @YouTube#DeMilAlbores

Llegó la hora para Puebla.

Un gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo.#EsMujerEsAlbores — Virginia G.M. (@Vikygon) May 1, 2023

9. Secretaría de Energía (Sener)

Rocío Nahle. La funcionaria, en el cargo desde el 1 de diciembre de 2018, ha sido mencionada como posible candidata para la gubernatura de Veracruz, uno de los estados que también tendrán elecciones el 2 de junio de 2024.

Excelente conferencia impartida por nuestra querida jefa de gobierno @Claudiashein en mi hermoso hogar Coatzacoalcos,Veracruz.

Acompañé a mi gobernador @CuitlahuacGJ .

¡¡ Viva Veracruz!! 🇲🇽 pic.twitter.com/Uw9X5DvuCH — Rocío Nahle (@rocionahle) April 15, 2023

10. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Luisa María Alcalde. Aunque su nombre ha sonado en encuestas y medios de comunicación, la funcionaria no ha rechazado la posibilidad y simplemente ha respondido con la frase “Ya veremos” al ser cuestionada al respecto.

11. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader)

Víctor Villalobos. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

12. Secretaría de Economía (Economía)

Raquel Buenrostro. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

13. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Comunicaciones).

Jorge Nuño Lara. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

14. Secretaría de la Función Pública (Función Pública)

Roberto Salcedo Aquino. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

15. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Leticia Ramírez Amaya. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

16. Secretaría de Salud.

Jorge Alcocer Varela. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

17. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Román Meyer Falcón. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

18. Secretaría de Cultura (Cultura)

Alejandra Frausto Guerrero. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

19. Secretaría de Turismo.

Miguel Torruco Márques. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

20. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

María Estela Ríos González. No ha hecho referencia a un cargo de elección popular en 2024.

3 preguntas con

Azucena Rojas, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Occidente, Campus Guadalajara, Tec de Monterrey.

En entrevista con: Azucena Rojas, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Occidente, Campus Guadalajara, Tec de Monterrey. (Cortesía )

¿Cuál debería de ser la prioridad de AMLO a un año de las elecciones presidenciales?

Si lo ves desde el lado del presidente, la prioridad número uno es mantener su aprobación presidencial como hasta ahora. Ese es el gran activo de Morena y, sin lugar a dudas, así se vio, al menos en la elección del Estado de México. Su acompañamiento a los candidatos y a las candidatas le suma a su partido.

Hay que entender cómo está conformada su aprobación presidencial y él está bien porque hasta ahorita pues rebasa el 60%. También debe cuidar mucho el proceso electoral y tener un equilibrio lo bastante bien cuidado para no manchar este proceso y para no generar una ruptura en su partido y que se vea esa cohesión interna.

También, una de las lecciones que nos dejaron estas elecciones que acaban de pasar es que, cuando el partido rompe con sus aliados -o cuando no eligen a un candidato ideal, pues ese apoyo que da el presidente se desdibuja.

Ahorita vemos que él ha estado anticipando mucho el tema de la sucesión presidencial. Por otro lado también se vuelve mucho más delicado.

Las siguientes 51 semanas yo creo que se van a dividir por dos etapas. La primera es previa a que se elija al candidato o a la candidata. Y cuando ya esté el candidato, o candidata, pues también tendrá que dedicarse a cerrar sus proyectos, a que no empeore la situación en términos de seguridad, a que no se ponga mal el lado económico y a cuidar las macro variables que podrían afectar a su gobierno.

Las renuncias van a provocar cambios en la administración. ¿Esto fortalece o debilita al gobierno de AMLO en su último año?

En términos del proceso electoral, creo que todo el mundo va a poner los ojos en qué tan parejo está el piso y, si son reglas que ellos mismos pusieron, creo que es importante llevarlas a cabo bien para evitar cualquier problema.

Al final de cuentas, hay renuncias que son temporales. Es decir, se van a dar hasta que se elijan al candidato o la candidata. Una vez que se elijan, pues podrían regresar a sus funciones. Tampoco es que se vaya a perder todo el año.

Generalmente estos equipos están sustentados por muchas más personas que son capaces de llevar a flote los gobiernos. Y también, lo que se ha venido haciendo en estos cinco o seis años no se revierte en un año.

De lo único que tienes que tener cuidado es de no generar una crisis mayúscula, no de poder dar una respuesta adecuada a alguna contingencia. Eso sí lo tienes que tener muy claro.

Es curioso que un tema que está latente, pero que no ha afectado tanto al presidente, es el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Es un tema en el que no le va bien, no se le considera que haya hecho un cambio, pero tampoco es un tema que enlace la agenda para castigarlo. No sé si vaya a ser algo que afecte a la o el candidato que quede, eso ya será otro asunto.

Viene una vorágine de información sobre temas electorales. ¿En qué aspectos le recomendaría a usted a nuestros lectores poner más atención?

Yo creo que es importante estar informados siempre. Un elector informado es un elector que definitivamente va a tomar una mejor decisión.

Que no piensen que la elección ya está cantada. Creo que nosotros somos los responsables de nuestra democracia. Si queremos seguir teniendo una democracia en donde haya libertad, donde haya contrapesos, en donde se vele por los intereses de todos, tenemos también que tener diferentes representantes en los puestos de elección. O sea, que no todo sea un partido, que no todo sea un género. Creo que hay muchas cosas en las que se pueden podemos ir moldeando a nuestros gobernantes.

Hay que empezar a observar, hay que empezar a analizar porque se va a pasar el tiempo muy rápido y no abandonar la causa y decir “Esto ya está cantado y entonces ya no hay nada que hacer”, porque -al contrario- el voto y las campañas políticas para eso están.

Se puede hacer ese resumen, esa reflexión, de qué se ha hecho en los últimos tres o seis años. En la historia de México se ha visto que los electores, tanto mujeres como hombres, son capaces de analizar y de tomar una decisión bien pensada con todas las emociones que conllevan.