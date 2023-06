Noroña se enoja con AMLO por no ser invitado a cena con ‘corcholatas’

Gerardo Fernandez Noroña explotó en contra de AMLO por no recibir invitación para la cena que el presidente ofreció el lunes.

Andrés Manuel López Obrador festejó en un restaurante ubicado en el centro de la CDMX con las ‘corcholatas’ guindas; Claudia Sheinbuam, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, el triunfo de la maestra Delfina Gómez.

Durante una conferencia desde el Senado, Gerardo Fernandez Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) y aspirante a la candidatura presidencial del 2024, reclamó que no está recibiendo un trato justo.

“El compañero presidente, al que respeto y admiro, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie. La candidatura es de Morena, PT y PVEM; es una candidatura del pueblo, del movimiento, y tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, incorrecta y no es un trato de compañeros”, afirmó Noroña.

El petista aseguro que pese a ser excluido, no está en sus planes renunciar al registro para la candidatura a la presidencia. “Eso evitará que participe? No, ¿eso evitará que les pueda ganar? No”, aseveró el legislador.

El diputado Gerardo Fernández Noroña se muestra muy molesto al no haber sido invitado a la cena de AMLO con “las corcholatas” y dice “al excluirme, está excluyendo a millones de mexicanos” pic.twitter.com/Aent2hLFYa — Adela Micha (@Adela_Micha) June 6, 2023

