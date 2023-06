Ni sí ni no con Marcelo: MC no cerrará la puerta a ningún aspirante a la presidencia

Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard no está vetado de Movimiento Ciudadano (Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Ni sí, ni no con Marcelo: MC no cerrará la puerta aspirantes a la presidencia

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), no especificó su postura sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard pueda figurar como candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2024 arropado por el partido naranja.

Durante una breve declaraciones a medios de comunicación, el veracruzano declaró este jueves 8 de junio que MC se hará responsable de presentar a su precandidato y candidato en tiempo y forma conforme al reglamento electoral; sin embargo, se dio la libertad de puntualizar fechas de cómo es que avanzará el proceso. Después fue cuestionado sobre la posibilidad de sumar a Marcelo Ebrard, pero evadió la pregunta.

Te recomendamos: Marcelo Ebrard se va de la SRE para preparar su candidatura rumbo a 2024

Ante la insistencia de los reporteros que cubren la fuente del Congreso —pues se extendió el rumor de que Ebrard podría decantarse por buscar ser presidente a través de MC si no llegara a ganar la competencia interna de Morena— el líder del partido dijo que no tienen “ni cerradas ni abiertas las puertas para ninguna persona en especial”, lo cual no determina la afirmativa para el aún canciller mexicano.

Cabe recordar que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevará a cabo la reunión de su Consejo Nacional este domingo 11 de junio, donde se definirá la metodología del partido para elegir candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2024. En este contexto, se destaca que, el martes 6 de junio, Marcelo Ebrard, además de anunciar su renuncia a la SRE, dijo que presentará una propuesta específica para dicha metodología.

Vamos en unidad al Consejo Nacional de Morena del domingo. A partir del 12 de junio me separo de SRE para participar en el proceso de selección del Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T conforme a las reglas que se aprueben. Será un orgullo participar !! pic.twitter.com/Aq0rOLtY3e — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 7, 2023

Durante la rueda de prensa en la que anunció la separación de su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard dijo que él preferiría una encuesta única y de una sola pregunta como parte del proceso interno de selección. Asimismo, manifestó que él quiere que se trate de un proceso amplio, transparente y verificable.

En este sentido, cabe recalcar que la única figura dentro del morenismo nacional que le puede quitar la candidatura es Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues en las numerosas encuestas que se han publicado, son ellos dos quienes las encabezan (en unas él gana y en otras ella gana).

Te recomendamos: Samuel García solicita la remoción y juicio político del fiscal de NL

Es en este contexto es donde, a través de redes sociales, la opinión pública comenzó a especular sobre la probabilidad de la derrota de Ebrard al interior de Morena y, en consecuencia, que “reviva” su proximidad con Movimiento Ciudadano, tal cual como ocurrió cuando salió del PRD y apoyó algunas iniciativas de la bancada naranja.

Asimismo, este escenario podría ser aprovechado por MC para incrementar su popularidad; sin embargo, de acuerdo con lo que declaró Dante Delgado, el partido naranja respetará tiempos y hará lo que acuerde su militancia.