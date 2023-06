Sería suicida para la 4T que alguna “corcholata” se fuera a otro partido: Fernández Noroña

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña afirmó que sería suicida que por no ganar la contienda interna, cualquiera de las “corcholatas” decidiera irse del movimiento para ser candidato de otra fuerza política a la Presidencia de la República.

No obstante, Fernández Noroña, confía en que ninguno de los aspirantes está en esa lógica; pero externó su preocupación por las campañas de intrigas, mentiras y de lodo, que ciertos integrantes de los equipos de aspirantes, emprenden contra otros contendientes para tratar de frenar su crecimiento.

“Yo no veo la posibilidad de un rompimiento de los aspirantes ni de parte de los partidos. He platicado mucho con Alberto Anaya, es un hombre de vocación unitaria absoluta, él ha insistido, y estoy de acuerdo que en 2024 debemos ir unidos Morena, PT y Verde”.

Durante su visita al estado de Nuevo León, el diputado aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se va a meter en el proceso interno, está metido; pero no para el dedazo, como piensan algunos porque creen que somos el PRI y no somos el PRI, sino para garantizar unidad, y la transparencia del método”.

¿Se siente en desventaja?

Con respecto a los demás contendientes, Gerardo Fernández Noroña dijo: “Yo no tengo ni una barda, ni un espectacular, y los compañeros traen millones de respaldo; pero la gente ha hecho suya mi aspiración, es un fenómeno que va a sorprender a más de uno, es un fenómeno político social que se está dando. No presumo, parezco un camión suburbano, la gente se acerca a saludarme, para la foto, no importa el nivel socioeconómico, el lugar, por eso estoy optimista, aspiro a ganar sin ninguna arrogancia, seriamente”.

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña confirmó que está invitado a la reunión del consejo nacional de Morena, junto con los cuatro militantes de Morena (Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal), además de Manuel Velasco del PVEM.