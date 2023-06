Así reaccionaron los presidenciables de la 4T a la estrategia de Morena

El Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo, explicó la metodología de Regeneración Nacional para elegir a su candidato a la presidencia para las elecciones de 2024. Teniendo como resultado diferentes expresiones por parte de los aspirantes.

Este 11 de junio Morena dio a conocer que se promoverán cuatro perfiles internos (Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum) y dos externos (Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco), todos ellos serán sometidos a una encuesta, misma que tendrá cuatro encuestas espejo para validar los resultados de la consulta principal.

Para poder llegar a la encuesta, los aspirantes realizarán recorridos en todo México para darse a conocer y promover la Cuarta Transformación (4T); sin embargo, bajo el argumento de evitar enconos, no habrá ni un debate entre precandidatos.

Sobre los Acuerdos tomados esta tarde por el Consejo Nacional de Morena : pic.twitter.com/brp5GI72Sk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

Finalmente, entre el 28 de agosto y 3 de septiembre se realizará la encuesta y el resultado se dará a conocer el miércoles 6 de septiembre. Con ello se pondrá punto final al mecanismo interno interno, para perfilarse para la candidatura y competencia contra Va por México (PRI, PAN y PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); no obstante, esto no fue del agrado de todos.

De entre los que celebraron el encuentro está Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto; no obstante, el diputado Gerardo Fernández Noroña difirió de lo concretado y condenó que no se celebren debates para poder elevar la discusión pública.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), aplaudió que se lleven a cabo las encuestas espejo; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales “¡Unidad!”; de igual modo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, manifestó su satisfacción por la unidad al interior de Morena; lo mismo Adán Augusto López, titular de la Segob, quien dijo que va a estar a la altura.

Pero quien manifestó su diferencia de criterio fue Gerardo Fernández Noroña. Desde un punto de vista crítico, el sociólogo de la UAM planteó como un error que no hubiera debate, pues esto reduce la discusión pública y, bajo esa lógica, sostuvo que la izquierda siempre debate: “debatir no es pelarse, debatir no es injuriar, debatir no es lastimar”.

Finalmente, aún a pesar de manifestarse en contra de esta característica, señaló que si él no llegara a ganar la encuesta seguirá apoyando la 4T.