Lamento mucho la decisión de ‘Proceso’, fue una gran revista: AMLO

AMLO vs. Proceso. El presidente ha atacado a la revista Proceso durante todo su sexenio. (Cuartoscuro /Galo Cañas Rodríguez)

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la revista ‘Proceso’ haya cambiado la periodicidad de su publicación impresa, pasando de un semanario a una revista mensual.

“Lamento mucho la decisión de Proceso de que ya no se va a publicar cada semana, sino cada mes, porque fue una gran revista y Don Julio Scherer –dicho por Carlos Fuentes– era ‘el Francisco Zarco’ del siglo XX”, comentó.

Por eso es muy lamentable que ahora van a publicar el impreso cada mes, no cada semana, sin embargo hay que tomar en cuenta que las cosas han cambiado. Ya no se usa mucho el papel, los jóvenes ya no andan buscando los periódicos y revistas en los puestos donde se venden”, añadió el presidente.

El mandatario explicó que actualmente “ya todo es electrónico” y que “se puede tener un periódico o una revista en una plataforma de Internet, independientemente también de la línea editorial”, afirmó, a lo que añadió: “Por eso, también, no les ha ido bien”.

López Obrador también insistió en que los medios de comunicación de México son muy sesgados, “por eso hablo de que no hay medios de información, sino de manipulación. Para leer mentiras, insultos y calumnias, pues con el Reforma basta. Hay muchísimos así, con ese modelo de periodismo. Ya son muy pocos los que tienen una política editorial independiente, profesional”, añadió.