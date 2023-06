“No somos cómplices”, respalda AMLO a Cuitláhuac García tras detención de jueza

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su respaldo y apoyo a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, tras la detención de la jueza Angélica Sánchez, detenida por haber ordenado la liberación de “El Compa Playa”.

La semana pasada Angélica Sánchez fue detenida por segunda vez. En un primer momento, el 6 de junio, la detuvieron acusada del delito de agresión a la seguridad pública, ocasión en que señaló que la obligaron a disparar un arma.

Desde ese momento, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez refirió que el caso tenía que ver con la determinación de no vincular a proceso a Itiel “N”, alias el Compa Playa y quien es acusado de ser un importante generador de violencia en la zona. Sin embargo, en la detención no se le vinculó con esos actos y fue puesta en libertad luego de 48 horas.

Te recomendamos leer: Dictan un año de prisión preventiva a la jueza Angélica Sánchez

“Lamentablemente, muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría -y también magistrados y ministros- no actúan con rectitud y con honestidad”, señaló el presidente López Obrador en la conferencia de prensa matutina de este martes.

“En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida -considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada- y da un plazo a los encargados del penal de una hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche o sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora. Ya eso muestra que no es transparente el proceso legal”, explicó.

También puedes leer: Jueza Angélica Sánchez es detenida por segunda ocasión

López Obrador afirmó: “en este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la fiscalía, el ministerio público, quien lo va a decidir. Y luego los jueces. Y ‘no le hace’ sí por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran. Pero nosotros ya cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad”.

El presidente afirmó que existe un riesgo de liberar a presuntos delincuentes o presuntos homicidas para los elementos de policiales o de fuerzas armadas que participaron en su detención.

“Imagínense, se libera a un presunto delincuente, presunto homicida, pues quien lo detuvo -quienes participaron- pues van a correr riesgo. Y, ¿A qué salen si -en efecto- son gentes dedicadas a la delincuencia? Pues a seguir dañando”, añadió.

Finalmente, el presidente dijo que respalda la postura del gobernador y añadió que dará a conocer un caso de detenidos por huachicol, quienes fueron liberados porque la dirección de la detención ponía -como ejemplo- que fue en el domicilio número 100, cuando en realidad fue “100-bis”.