SEP ‘resta’ las matemáticas en los nuevos libros de texto

Dentro de la llamada “nueva familia de Libros de Texto Gratuitos”, expertos alertan sobre la considerable reducción de temas matemáticos que apenas abarcan entre 11 y 13 páginas, en al menos dos libros de 258 páginas cada uno.

De esta manera, Raúl Rojas, profesor de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania; Carlos Bosch Giral, jefe del Departamento Académico de Matemáticas del ITAM, y Javier Bracho Carpizo, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y director, entre 2006 y 2014, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, reflexionan sobre la mínima presencia de las matemáticas en los libros de primer grado de primaria.

De acuerdo con los expertos, la ausencia del pensamiento matemático en los nuevos materiales intervenidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), provocará un déficit educativo irreparable para la sociedad mexicana, abriendo aún más la brecha entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas.

¿Matemáticas multiplicadas por 0?

El libro ‘Nuestros saberes’ para primer año de primaria abarca de manera superficial y en algunos casos errónea, temas de la materia en sólo 13 páginas, de las 258. Mientras que en el ejemplar ‘Múltiples lenguajes’ apenas llega a las 11 páginas.

Para el también experto en redes neuronales artificiales e inteligencia artificial, Raúl Rojas, las páginas destinadas a la materia tienen que “ver con números, con contar y comparar, entre ellos hay al menos dos problemas absurdos y con errores garrafales, esos sí, de primer año de primaria. El libro de matemáticas para primer año de 2019 tenía 210 páginas, ahora son 11 en total y sin secuencia ni orden pedagógico. Se puede decir que desaparecieron las matemáticas”.

En tanto, Carlos Bosch Giral, doctor en Matemáticas en la Université Claude Bernard, Lyon I, en Francia, fue uno de los primeros en cuestionar la desaparición del libro de texto de matemáticas: “Si (las autoridades) persisten en esos libros será un futuro terrible, nos vamos a ir para atrás y van a haber muchas más diferencias sociales, pues las escuelas privadas van a tratar de que sus alumnos salgan lo mejor preparados, y los mejor preparados se van a ir fuera de México”.

Por su parte, Javier Bracho Carpizo, profesor de la Facultad de Ciencias e investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, considera que en la educación lo importante es enfrentar lo difícil, término que generalmente se asocia de inmediato con las matemáticas.

“El drama es que los maestros no saben enseñar las matemáticas, entonces las autoridades dicen ‘mejor que no se enseñe’. Esa es una política muy peligrosa en términos educativos, pero no es nueva, hace mucho tiempo que hay esa idea”, expresó Bracho Carpizo.

En ‘Nuestros saberes’ y ‘Múltiples lenguajes’, los libros analizados, las matemáticas representan en páginas poco más del 5% del total de los contenidos, pero además carece de secuencias y no parte de un plan de estudios: “Lo que hicieron es formular decenas de cápsulas de algo (el código Braille en dos, las notas musicales en dos, las figuras geométricas en tres páginas) para hacer una especie de Wikipedia chafa”, sentenció Raúl Rojas.