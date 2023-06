Mario Delgado no pierde tiempo e inicia mesas de trabajo rumbo a elecciones 2024

Mario Delgado no pierde tiempo e inicia mesas de trabajo junto al PVEM y PT

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado y las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dieron a conocer que, a partir de hoy y de manera semanal, sostendrán una mesa de trabajo para conformar la alianza ‘Juntos Hacemos Historia’ rumbo a la elección presidencial de 2024.

“No hay tiempo que perder, estamos a menos de un año de la elección y ya está en marcha un proceso de nuestro movimiento para definir quién será el liderazgo que deberá hacerse responsable de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación.

“Me da mucho gusto que el Partido Verde y el Partido del Trabajo hayan refrendado el deseo y la voluntad de seguir haciendo historia, de que nuestro país siga por la ruta de la Cuarta Transformación, porque la verdad ha sido una alianza muy eficaz”, sostuvo.

En este sentido, Delgado recordó que la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ ha logrado 15 triunfos electorales frente a la alianza de la derecha, entre los que destacan las siguientes:

Gubernaturas en 2021

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Gubernaturas en 2022

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas.

Gubernatura en 2023

Estado de México.

“Esto solo quiere decir que el pueblo de México está con nuestro movimiento porque es una alianza hecha a partir de valores, de principios, de un proyecto de transformación nacional. No es una alianza de intereses, no es una alianza de complicidad, no es una alianza como la de los otros, que sólo tiene como objetivo que regrese la corrupción”, señaló.

Además, luego que la Suprema Corte desechara la reforma electoral, conocida como el ‘Plan B’, el dirigente morenista lamentó que se tomará dicha decisión con una justificación meramente burocrático-administrativa y “sin una discusión mayor, sin ir al fondo del problema”.

“Lo que estamos viendo hoy es una clarísima definición de cómo la Corte está absolutamente del lado conservador. Por eso, desde aquí les decimos que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C”, sostuvo.

En este sentido, Mario Delgado subrayó que “el Plan C significa la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo y para el pueblo”. Al mismo tiempo reiteró su mensaje a los ministros de la Suprema Corte; “aquí estamos más unidos que nunca y los vamos a derrotar en las urnas”.

Finalmente, invitó a todos los simpatizantes a acudir a la convocatoria que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo para celebrar, este próximo primero de julio, los cinco años del triunfo histórico del triunfo Movimiento Regeneración Nacional.

“En esa fecha inició el gobierno de la Cuarta Transformación de nuestro país, por eso invitamos a todas y todos que nos acompañen, hay que llenar otra vez el Zócalo. Hay que llenarnos de energía, de alegría y entusiasmo para volver a ganar en el 2024, entonces nos vemos en el Zócalo a todas, a todos, a todes, ahí celebraremos esta fecha histórica”, concluyó el dirigente nacional de Morena.