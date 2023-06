Annie Pardo defiende su Premio Nacional de Ciencias y a su hija Claudia Sheinbaum

La doctora Annie Pardo, respondió a las criticas que surgieron tras ganar el Premio Nacional de Ciencias 2022 por sus aportaciones al área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. A su vez remarcó el cariño y orgullo que siente por su hija Claudia Sheinbaum.

El pasado 16 de mayo, la Bioquímica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue una de las científicas ganadoras del Premio Nacional de Ciencias 2022, aunque a través de redes sociales se le acusó a la doctora Pardo y a la aspirante a la coordinación del ‘Comité de Defensa de la 4T’; Claudia Sheinbaum, de nepotismo.

Usuarios de redes sociales juzgaron que dicho premio le fue asignado por ser mamá de Claudia Sheinbaum, que en ese entonces aún era Jefa de Gobierno de la CDMX. Ante ello, la doctora Annie Pardo, dijo lo siguiente:

“Yo, la verdad, no los pelo porque mi historia lo dice. O sea, mi currículum, que lo lean. He sido premiada en el extranjero, y ahí no porque sea mamá de Claudia (Sheinbaum), ni la conocen”, aseguró la doctora Pardo.

Científica y mamá de una “mujer ching*na”

“Yo estoy muy orgullosa de mi hija; nada de ‘desafortunada’. O sea, que mi hija sea una mujer tan ching**na, así, y que esté haciendo cosas tan importantes para esta Ciudad, a mí me produce un gran orgullo como madre, y como ciudadana le estoy agradecida”, declaró Annie Pardo, quien además aseguró que México está preparado para tener a su primera mujer presidenta.

“Tenemos mujeres en muchos de los puestos de decisión en nuestro País, en todos los ámbitos: hay Gobernadoras, hay Secretarias de Estado, etcétera, y han desarrollado —gran parte de ellas— muy buen papel. Y las que no, pues igual que los hombres: hay algunos buenos, algunos malos. Pero sí, sí estamos preparados”, aseveró.