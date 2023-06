Elecciones 2024: las diferencias entre el “coordinador” de la 4T y el “responsable” de Va por México

Va por México definió su camino rumbo a las elecciones presidenciables de 2024, con ello, trazó un rumbo diferente al de Morena y sus aliados (PT y PVEM), pues, a diferencia de plantear la elección de un “coordinador nacional de la defensa de la transformación”, la oposición va por un “responsable” de un “frente amplio”.

Durante una ceremonia celebrada este lunes 26 de junio, los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD especificaron que, a diferencia de los promotores de la Cuarta Transformación (4T), la figura de “frente” sí tiene respaldo legal tanto en su conformación como en su financiamiento, por ello, aunque se parezcan, no son iguales.

Te recomendamos: Va por México define su rumbo para las Elecciones de 2024

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), especificó que se presentará el método de consulta para que la sociedad seleccione a la o el “responsable nacional de construir un Frente Amplio por México”.

Al respecto, especificó que tanto el Artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) como el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) respaldan la decisión tomada por la coalición impulsada desde Sí por México. Además, abre la posibilidad de que miembros de la sociedad civil organizada se pueda sumar a la causa.

Sin embargo, aunque se parezca la figura de coordinador de la transformación con el responsable del frente, existen diferencias legales que valen la pena ser destacadas de cara al proceso que tendrá como resultado, la definición de un candidato presidencial por parte de la oposición.

Alito Moreno garantiza financiamiento legal y paridad de género en el Frente Amplio por México

Primero, el Artículo 85 de la LGPP especifica en su primer numeral que “Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”. Por su cuenta, la fracción II inciso C) del 41 constitucional define cómo se aplicará la designación de recursos para actividades no electorales.

“C) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”, se lee.

Lo cual coincide con lo declarado por Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras la clausura del evento. Ello porque realizó unas breves declaraciones a medios de comunicación en las que especificó que, a diferencia de Morena, Va por México adoptó un mecanismo legal para poder rendir cuentas en este proceso previo al preelectoral, que inicia en noviembre de 2023.

Diferencias entre el proceso de Va por México con el de Morena

Ambos procesos guardan la similitud de que, quien resulte ganador, será el candidato o candidata a la presidencia en 2024; además, la definición de dichos perfiles, tanto el “coordinador” como el “responsable” será a través de mecanismos consultivos, es decir, encuestas.

Somos el #FrenteAmplioPorMéxico, ciudadanía y partidos avanzando en unidad para construir un mejor futuro. pic.twitter.com/ZltWqkuDRz — PRI (@PRI_Nacional) June 26, 2023

Las demás diferencias radican en lo que ocurrirá antes de ese momento de definición. Primero, mientras Morena convocó a los perfiles más populares de la 4T para sumarse a este proceso, Va por México abrirá una convocatoria en una plataforma digital.

Mientras Morena realizará “recorridos” informativos y promocionales de la 4T, Va por México organizará “foros”. Se especifica que los morenistas recorrerán todo México, mientras que los opositores harán primero un gran evento general y, después, cinco regionales.

Asimismo, se presentan diferencias en el mecanismo de encuestas, pues Morena hará una gran encuesta, misma que tendrá cuatro ejercicios espejo para validarla; mientras que PRI, PAN y PRD impulsarán un mecanismo de dos ejercicios consultivos, la primera para decantar a los tres finalistas y una más para obtener un perfil único.

Otra diferencia es que, mientras que la 4T promueve el perfil de cinco hombres y una mujer, Va por México buscará la paridad de género, al menos fue lo que sostuvo Alejandro Moreno durante las declaraciones que hizo a miembros de la prensa.

Finalmente, se destaca que ambos mecanismos, tanto el de los oficialistas como el de los opositores, terminará antes de noviembre, se prevé que para septiembre, y, a partir de ese mes, se dará inicio al proceso preelectoral como en cualquier ejercicio democrático más.