Va por México y sus presidenciables: ellos estaban en primera fila para las elecciones 2024

Este lunes 26 de junio, Va por México informó a la ciudadanía el rumbo que tomará de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde la construcción del “Frente Amplio por México” será el primer paso para poder enfrentar a Morena y sus aliados en las urnas.

Durante una ceremonia celebrada la mañana de este lunes en la Ciudad de México, Marko Cortés, presidente del PAN; Alejandro Moreno, presidente del PRI; y Jesús Zambrano, del PRD, especificaron cómo iniciarán su estrategia rumbo a los comicios; sin embargo, dieron guiños de quien podrían ser los posibles participantes a “responsable nacional de construir un Frente Amplio por México”.

Te recomendamos: Va por México define su rumbo para las elecciones de 2024

Y es que durante su participación, el contador Cortés Mendoza, señaló a los asistentes al evento que forman parte de la oposición y dijo que de ahí emanará probablemente el responsable del Frente; sin embargo, en la primera fila de ese tumulto, además de los presidentes de partido y sus respectivas secretarias, estaban opositores que han dicho que quieren la presidencia en 2024.

¿Quién alzó la mano en Va por México?

En primera fila, y de izquierda a derecha, estaban Beatriz Paredes, miembro destacado del PRI que ahora se desempeña como senadora; Lilly Téllez, senadora del PAN quien llegó al poder gracias a Morena; Gustavo de Hoyos, líder empresarial que fundó Sí por México; Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca por el PRI; e Ildefonso Guajardo, priista que colaboró en la negociación del T-MEC durante el sexenio de Peña Nieto.

Asimismo, estaba Claudia Ruiz Massieu, senadora por el PRI; Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del PAN; Gabriel Quadri, legislador por el PAN y ex candidato a la presidencia en 2012; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán por el PRD; José Ángel Gurría, ex secretario de la OCDE; Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN; y Enrique de la Madrid; hijo de Miguel de la Madrid.

No obstante, cabe recordar que, como parte del procedimiento, los presidentes del PRI, PAN y PRD, señalaron que el registro de aspirantes a responsables de la conformación del Frente está abierto a cualquier persona que cuente con un respaldo mínimo de la ciudadanía fijado en 150 mil firmas.

Selección de Responsable del Frente Amplio por México

La primera etapa inicia el próximo martes 4 de julio en la Comisión de Registros de los partidos políticos, donde se recibirán a los participantes y se les integrará a una lista.

Todos los que se adhieran a dicho listado deberán ser respaldados por militantes y simpatizantes de los partidos convocantes, así como de simpatizantes o miembros de la sociedad civil organizada, esto para garantizar representación popular.

Después iniciará la segunda etapa, donde los perfiles más populares, participarán en un Primer Foro. Después se hará una encuesta para dejar tres finalistas.

Finalmente, está la tercera etapa, que consta de cinco foros regionales y una última encuesta, esto para dejar un responsable único, quien terminará siendo el candidato de Va por México a la presidencia y cuyos resultados se darán a conocer el 3 de septiembre.