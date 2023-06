“Que los liberen o los voy acusar con sus papás y abuelos”: AMLO tras secuestro en Chiapas

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la liberación de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, privados de su libertad la tarde del martes en el municipio de Ocozocoautla, lo que remató diciendo “sino, los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”.

“Estamos trabajando sobre esto. Son trabajadores del penal de Ocozocoautla, que fueron detenidos, secuestrados y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos”, dijo el mandatario.

“La instrucción es que se rescate con vida a los que fueron a los secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad. Que no piensen que es como antes, que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente, que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Que no estén pensando que somos iguales para que no dañen a nadie, que no dañen”, afirmó.

El presidente dijo que se continuará garantizando la paz y la tranquilidad. Señaló que la principal línea de investigación es una confrontación entre grupos, pues dijo que es “lo más común”.

“No tienen por qué hacerse daño, y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad y de ciudadanos inocentes. Vamos a esperar”, añadió.

“Lo mejor es que los liberen, sino, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”, terminó.