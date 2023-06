Claudia Ruiz Massieu abandona contienda del Frente Amplio por México para candidatura presidencial

La senadora Claudia Ruiz Massieu anunció que se baja de la contienda para elegir al candidato presidencial del Frente Amplio por México, ya que consideró que la convocatoria realizada es excluyente y va en contra de los principios que ella ha defendido a lo largo de su trayectoria.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales dijo que aunque desde octubre del año pasado dijo que le gustaría encabezar la candidatura presidencial, este 29 de junio tomó la decisión de declinar, como lo hizo hace unos días la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien afirmó que supliría al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Decidí no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México, entre lograr lo posible o hacer lo correcto me decido por lo segundo. Estoy segura de que la visión incluyente y ciudadana que impulso tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso, así lo dicen las encuestas”.

Sin embargo, dijo que la convocatoria anunciada por el Frente va en contra de sus principios y es una respuesta pragmática a las actividades de las “corcholatas” de Morena, que recorren el país para iniciar con su plataforma política de cara a la encuesta que defina al candidato de ese partido.

Claudia Ruiz Massieu se baja de la contienda presidencial

“No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación, si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo, si fui uno de los millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral, no puedo estar de acuerdo con un padrón acotado que excluye a mayoría ciudadana”.

Ruiz Massieu concluyó su mensaje con un agradecimiento a las personas que la respaldan, a sus familiares y amigos, además de pedirle a la ciudadanía que no termine con la exigencia de contar con una clase política que responda a las necesidades de México y de las familias del país.