AMLO vs. Xóchitl Gálvez: ¿Qué han dicho el uno del otro?

La tensión política en México se incrementó este lunes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, desde hace 20 días, el empresario Claudio X. González ya decidió que la candidata a la presidencia del bloque opositor será la senadora Xóchitl Gálvez, quien calificó el “destape” como un acto “machista”.

“Antes, cuando imperaba el dedazo, era el presidente en turno el que imponía a su sucesor. Pero estamos hablando del presidente de una institución, ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudio X. González hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez”, dijo el presidente

“Están inflando a la señora Xóchitl, y es querer engañar. ¿Por qué Xóchitl? Trabajó con Fox, fue directora del instituto indigenista, y al mismo tiempo, porque pues tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre. Pero la única elección que ha ganado, no sé si otra, la fue de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas, y son los que ahora la que están apoyando”, advirtió el presidente.

5 declaraciones de AMLO sobre Xóchitl Gálvez:

“Está en contra de los apoyos a adultos mayores”

El 5 de diciembre pasado, el presidente López Obrador señaló que la oposición está en contra de los programas de Bienestar, porque los califican de populismo.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”, expresó.

“Fox estuvo en contra de las pensiones, y ella trabajó con Fox”

Al día siguiente, el 6 de diciembre de 2022, ante la insistencia de la Senadora para ejercer su derecho de réplica, el presidente rechazó la posibilidad de abrir Palacio Nacional.

“Aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros. Que vaya al Reforma o con López-Dóriga o con Ciro o con Chumel, con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de Bienestar, porque me consta”, añadió el mandatario.

El argumento del presidente es que Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, y que Xóchitl Gálvez trabajaba con Fox.

“Me consta que, cuando se discutió en la Cámara de Diputados que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión, los panistas votaron en contra”, añadió, aunque Gálvez era senadora.

“En el caso de la señora Xóchitl, pues que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan ¿y todavía quieren venirse a meter aquí?; pues no”, concluyó.

Sus reclamos feministas son de mal gusto

En marzo de este año, Xóchitl Gálvez junto a otras senadoras y políticas, acudió a Palacio Nacional en defensa por los derechos de las mujeres. Al respecto, el presidente calificó el acto de “propaganda corriente”.

Cuestionado sobre su respuesta a las exigencias que se dieron el 8 de marzo, López Obrador mencionó: “Que no va a haber impunidad para nadie, que las mujeres tengan la seguridad absoluta, y les hablo con sinceridad y con el corazón, que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos a mujeres, y no hay impunidad para nadie”.

“Tengo mi conciencia tranquila. ¿Saben también por qué lo digo? Porque con fines politiqueros, de repente los panistas se volvieron feministas. Vienen aquí cuando ponemos la valla porque quisieran que no pusiésemos la valla para que quemaran el Palacio. Vienen aquí y dicen: ‘Cobarde, no tengas miedo, da la cara’. Xóchitl Gálvez y otros legisladores. Es propaganda, muy corriente, de mal gusto”.

“Lo que está haciendo ni siquiera es promoción”

El 12 de junio, cuando la senadora visitó Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica, sin la oportunidad de ingresar, AMLO mencionó:

“En general ya conocen mi opinión, los conservadores, incluida la señora Xóchitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre. Y antes, cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba, el presupuesto”, explicó.

Cuestionado si permitirá el derecho de réplica, el presidente dijo: “No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad”.

Xóchitl Gálvez es tenaz, que haga su propia mañanera

Durante el debate por el derecho de réplica, el presidente “aconsejó” que Xóchitl Gálvez tenga su propia mañanera.

“Yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7:00 de la mañana, que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí”, indicó el presidente.

“Cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, los del PAN dijeron que iban a hacer su conferencia y contrataron el hotel de la Ciudad de México. Empezaron, pero no aguantaron, o sea, porque no están acostumbrados a levantarse temprano”, añadió.

“Pero la señora Xóchitl es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo. Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no?, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro, que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo, ¿no?, que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo”, añadió.

5 declaraciones de Xóchitl Gálvez sobre AMLO

“Usted es un machista”

Sobre lo señalado en la conferencia de prensa matutina, Gálvez respondió con un video en Twitter en el que dirigió frases a AMLO como “Usted es un machista” y “A las únicas mujeres a las que respeta es a las que usted impone”.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

“El presidente mintió”

En el video en el que reveló sus aspiraciones presidenciales, Gálvez afirmó que mantendrá los apoyos sociales, ya que ella los hubiera necesitado en su momento. “Por eso voté a favor porque estuvieran en la Constitución, y los mexicanos merecen más”.

Voy a ser la próxima Presidenta de México. 🇲🇽#XóchitlVa pic.twitter.com/LoNcr4NJSL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 27, 2023

“El presidente no escucha al pueblo”

Después de que el presidente López Obrador no permitió el ingreso de Gálvez a la conferencia de prensa matutina, la senadora respondió: “El presidente no escucha al pueblo. Seguiré ejerciendo mi derecho”.

La ley SÍ es la ley, aunque no le guste al Presidente.



Gracias a todos los que me acompañaron hoy a #PalacioNacional.#XóchitlALaMañanera pic.twitter.com/kMLM68VdOi — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 12, 2023

“No se atreve a decir mi nombre”

“El presidente lo que trata es minimizarme”, comentó la senadora ante las acusaciones del presidente López Obrador.

¿Cínica?



Cínico usted, Presidente, que ordena a legisladores a atentar contra la democracia.



Aunque intente devaluarme como mujer y profesionista, seguiré levantando la voz.



¡No me amedrenta! pic.twitter.com/DW1DpJwONq — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 15, 2022

AMLO no sigue la austeridad republicana

En un video grabado cerca de Palacio Nacional, la senadora criticó el uso de camionetas de lujo por el mandatario.