Debates, encuestas y resultados: Va por México detalla fechas de su plataforma para el Frente Amplio

La coalición Va por México organizó un evento en el que detalló las fechas de los procedimientos para las y los aspirantes a responsable para la construcción del Frente Amplio por México; asimismo, presentó a quienes conformarán el Comité Organizador Ciudadano encargado de materializar el resultado.

El evento tuvo lugar este lunes 3 de julio en la Ciudad de México y fue presidido por las secretarias generales de los partidos que conforman la coalición: Cecilia Patrón, del Partido Acción Nacional (PAN); Carolina Viggiano del Partido Revolucionario Institucional (PRI: y Adriana Díaz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los integrantes del Comité son Alejandra Latapi, Rodrigo Morales Manzanares y María Teresa González Luna, ex consejeros del IFE de 2003 a 2008; Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del INE (2014-2020); Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del INE (2014-2017); y Patricia McCarthy Caballero, ex consejera del IFE Yucatán.

Detalles del proceso Frente Amplio por México

Durante la conferencia, McCarthy Caballero precisó que de entre el 4 al 9 de julio se llevará a cabo el registro de aspirantes a responsable del Frente. El 10, Va por México rendirá un informe sobre las personas registradas. A partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto se llevará a cabo el proceso de colecta de “simpatías”, donde los políticos deberán de demostrar que son populares.

Los aspirantes deberán de juntar entre 100 mil y 150 mil firmas como mínimo para poder llegar a la siguiente face. Después, el 10 de agosto se llevará a cabo el primer foro, donde se verán las caras los que junten el mínimo requerido para continuar en la competencia por el liderazgo del Frente.

Para defender la libertad y democracia del país, inicia el proceso de selección de la persona responsable para la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.

📌https://t.co/DSDmABKlcQ pic.twitter.com/Tp3s9oKwBf — Acción Nacional (@AccionNacional) July 3, 2023

Después, del 11 al 16 de agosto se llevará a cabo el primer ejercicio consultivo, ello para medir la popularidad de los participantes. El resultado de esta encuesta debe de ser la determinación de los tres perfiles más populares, quienes participarán en los cinco foros regionales.

Los foros regionales tendrán las siguientes fechas y sedes: 17 de agosto en Tijuana, Baja California; 19 de agosto en Monterrey, Nuevo León; 22 de agosto en León, Guanajuato; 24 de junio en Guadalajara, Jalisco; y 26 de agosto en Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 se hará otro estudio de opinión pública y la consulta directa a la ciudadanía se realizará el 3 de septiembre en las sedes determinadas por el Comité Organizador. Finalmente, ese mismo día se darán a conocer los resultados y se presentará a l responsable del Frente Amplio por México.