Acusa AMLO a la SCJN de dar “respuesta leguleya” a explicación sobre salarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “leguleya” la respuesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a su solicitud de información sobre el Artículo 127, en el que se menciona que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

La tarde del lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le respondió a la Secretaría de Gobernación, destacando que el salario de los ministros no puede ser modificado a petición de otro poder, entre otros argumentos.

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte”, señaló el mandatario.

Te recomendamos leer: Gobernación no puede intervenir en salarios de ministros, responde Corte a Alcalde

“Eso es clarísimo, ningún servidor público, sólo que los ministros de la corte no sean servidores públicos, que en sentido estricto algunos no lo son, son servidores privados, pero su cargo formal es de servidor público”, reviró López Obrador.

El presidente afirmó también que, aunque puede haber excepciones, los ministros de la Corte reciben mucho más que lo permitido. “Esto es lo que están violando porque están ganando de cuatro a cinco veces más que yo, su sueldo, su remuneración, incluida compensaciones y todo”.

Tras enlistar las percepciones que los ministros de la SCJN presuntamente reciben, López Obrador mencionó: “Entiendo muy bien su respuesta. No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo”.

El presidente dijo que, en su momento, enviará la iniciativa para “blindar bien ese artículo”.

“Vamos a elaborar una nueva iniciativa que va a ir acompañada de la reforma constitucional para elegir a jueces, a magistrados y a ministros, que el pueblo los elija a los integrantes del Poder Judicial, como se elige a los integrantes del Congreso y como se elige al titular del Poder Ejecutivo. Como era antes, en la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo, durante la República Restaurada, y yo estoy seguro que la gente va a querer que se elija”, añadió.